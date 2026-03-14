03/14 各報重點新聞一覽

國民黨立委鄭天財涉向廠商收賄711萬元，讓廠商能以其助理名義對公務機關施壓，辦公室執行長張騰龍（右）當庭坦承犯行，稱曾目睹鄭天財收錢。（記者翁靖祐攝）

自由時報

涉收賄711萬 助廠商施壓公部門 辦公室執行長：目睹藍委鄭天財收錢

國民黨立委鄭天財涉向廠商收賄七百一十一萬元，讓廠商能以其助理名義對公務機關施壓，台北地檢署去年十二月依貪汙等罪嫌起訴鄭天財及辦公室執行長張騰龍。台北地方法院昨日傳喚張騰龍到庭，他坦承所有犯行，且透露過去曾目睹廠商前往立法院辦公室將賄款交付給鄭天財。

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對岸求職 履歷秀情報來源、組織、身分 國安局前組員情資洩中國 判刑4年定讞

已退役的國家安全局前組員彭順富，二〇一八年為了在中國謀求教職，至中國教育部轄下的學術人才招聘網站投履歷，卻刊登他在國安局的工作經歷、任職期間的研究成果，洩漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，歷審皆依修正前國家情報工作法之「洩漏情報資訊罪」將彭判處四年有期徒刑，最高法院昨駁回檢、辯上訴，全案定讞。

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利用幣竟交易所 洗錢1.5億 虛幣女神兄妹助詐團 求刑12年

被稱為「虛擬貨幣女神」的張于庭，涉與胞兄張瀚林、男子劉昱森，利用所經營「畢竟科技公司」成立的「幣竟虛擬貨幣交易所」，以此正規交易所掩護洗錢，協助詐欺集團處理一點二億元黑錢，洗錢總額則達一點五億元。台北地檢署昨天起訴集團執行長兼監察人張瀚林、營運長張于庭、實際負責人劉昱森、律師鄭鴻威等十人，對張氏兄妹重求刑十二年、劉昱森八年。

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聯合報

人事同意權4人過關 游盈隆將任中選會主委

立法院昨天進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人，獲得一一二張同意票過關；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭在野黨聯手封殺。行政院發言人李慧芝批評，「行政院的誠意沒得到在野黨的善意」，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

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川習暖場 美中將行第6輪經貿磋商

美國總統川普預計月底出發訪問北京，美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾十二日宣布，將前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤，普遍認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

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中國時報

川習會後 美將宣布140億美元對台軍售

陸美元首峰會在即，雙方同步宣布，將於下周在巴黎舉行陸美貿易磋商，採購美大豆等農產品、籌備川習會將是這次會談重點。外電則披露，在白宮考慮美總統川普訪陸，一再推遲對台軍售之際，一筆總額約140億美元的對台軍售，將於川普訪陸後正式公布。

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中選會可開會了 游盈隆等4人過關

中選會目前只剩4名委員，無法開會作出決議。立法院13日行使中選會人事同意權。7名被提名人，包括主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的蘇子喬都獲3黨全數贊成通過，達到開會決議門檻。另外，胡博硯、黃文玲、陳宗義等3人，則因僅有綠營支持而落馬。行政院對於誠意沒得到在野黨的善意，表達強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。在野則反嗆行政院應該回頭檢視提名名單是否真的「政治中立」。

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國家安全局前組員彭順富求職中國，漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，最高法院昨駁回上訴，判刑4年定讞。（資料照）

被稱為「虛擬貨幣女神」的張于庭（左），涉與胞兄張瀚林（右）協助詐團洗錢，台北地檢署昨天起訴，對張氏兄妹求刑12年。（取自幣竟官網）

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