徒步遶境創舉！桃園龍德宮攜手高雄五甲龍成宮 南北長征400多公里

桃園龍德宮主委林錦輝（右）攜手五甲龍成宮主委吳東居南北信仰長征。（記者陳文嬋攝）

桃園龍德宮媽祖4月4日起展開9天8夜信仰長征，今年在高雄五甲龍成宮媽祖力邀下，首次從桃園徒步南下高雄鳳山，全長400多公里，橫跨9個縣市，將駐駕7間廟宇進行宗教文化交流，打破全台徒步遶境最長紀錄。

桃園龍德宮每年媽祖遶境活動盛大，為期9天8夜徒步進香，往年最遠只到彰化鹿港天后宮，高雄五甲龍成宮力邀5年，今年在媽祖指示下成行，以「龍行天下、德由人積」為祈福主題，南下高雄鳳山五甲龍成宮，1天要走2天行程，比往年多一半路程。

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桃園龍德宮媽祖將於4月10日晚間抵達高雄，當晚駐駕岡山壽天宮，11日徒步遶境高雄8個行政區，從岡山、橋頭、楠梓、仁武、左營、三民、苓雅到鳳山區。

五甲龍成宮邀集南台灣200多間廟宇主委，4月11日中午在鳳山區鳳凌廣場舉辦盛大接駕儀式，現場燃放彩色煙火，一起迎接桃園龍德宮媽祖，展開高雄徒步遶境。

五甲龍成宮更串聯在地5間廟宇，包括岡山壽天宮、高雄意誠堂、雷府大將廟、紅毛港朝天宮、五甲關帝廟，廣邀信徒門前擺設香案，恭迎桃園龍德宮媽祖，祈福保平安，當晚駐駕五甲龍成宮，整晚不關廟門，開放信徒參拜媽祖。

值得一提的是，桃園龍德宮義工1千多人、信徒上萬人，4月12日回程包下台鐵2列自強號火車，民眾追隨媽祖參拜，體驗宗教文化盛事，將為高雄帶來人潮，促進地方觀光發展。

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