桃園市「愛的書庫」+2 龍星國小、觀音國中新據點共享閱讀資源

桃市龍星國小、觀音國中成立「愛的書庫」，共享閱讀資源。（桃園市教育局提供）

桃園市龍潭區龍星國小及觀音區觀音國中今（12）日新成立「愛的書庫」據點，分別建置52箱及20箱書籍，依不同年級閱讀需求分類配置，包括低年級29箱、中年級17箱、高年級21箱及國中5箱，未來將提供桃園市各校借閱使用，透過書箱巡迴與班級共讀模式，讓優質閱讀資源進行共享。

龍星國小及觀音國中也成為台灣閱讀文化基金會在桃園市設立的第15及第16座「愛的書庫學校」。包括教育局長劉仲成、龍星國小校長陳秀惠、觀音國中校長黃博欽、台灣閱讀文化基金會董事陳士魁、執行長何鴻鈞、新竹物流股份有限公司楊梅站所長王志忠、龍星國小家長會長劉威佑及觀音國中家長會長徐豪鴻等嘉賓與會，在溫馨樂音中揭牌。

劉仲成表示，龍星國小為桃園市第一所客家建築校舍的學校，自1999年建校以來秉持客家「晴耕雨讀」精神，積極整合外部資源推動閱讀教育。此次「愛的書庫」設置於校內圓樓圖書館「樂讀書窩」，由獲傑出建築師獎的建築師陳永興設計，以「聚落中智慧流動」為概念打造閱讀空間。學校教師團隊共同規劃「閱讀、客家、數位」3大主軸課程，透過文本閱讀結合在地走讀與多元閱讀，引導學生由閱讀出發，培養思考與批判能力，並將所學應用於生活。

觀音國中透過活化校園空間，將教學閒置空間改造成「閱讀黃金屋」，亦結合節慶、每月主題書展活動、朝會閱讀小達人抽獎、推行閱讀手冊制度，及定期舉辦書車擺攤。現結合設置「愛的書庫」，讓各班皆能借閱新書箱，期許藉由豐富多元的資源投入，使師生都能自在徜徉於書香世界之中。

「愛的書庫」是源於921大地震災後重建，經過20餘年耕耘，全國借閱已突破7600萬人次。在失控的社群成癮危機，何鴻鈞強調，解決之道必須從「大人閱讀」開始，先成為閱讀的榜樣與典範，才能帶領下一代從數位浪潮中突圍，藉由培養全齡閱讀習慣，從根源解決數位成癮問題。

