汽車旅館員工揭一堆客人「開房不壞壞」 奇葩用途笑翻全網

隱密性較高的汽車旅館（摩鐵），至今仍會被不少民眾認為是情侶幽會過夜，或者是從事性行為的場所。不過近日有汽車旅館的員工表示，他注意觀察到其實很多入住客人，並不是特意來「互相連結」，反而是將汽車旅館的房間進行非常多元化、甚至奇葩的使用方式，貼文一出，立即吸引不少過來人分享各自的經驗。

一名汽車旅館員工10日在官方Threads帳號發文感嘆，當他成為汽車旅館小編後，才知道許多客人入住「真的不是來做那個」，反而是很多意想不到的理由，像是直播、純睡覺、躲老婆、打電動、唱KTV、拍短影音，甚至還遇到過專程來汽車旅館「寫報告」的客人，讓他感到非常震驚，也好奇大家入住汽車旅館最奇葩的理由是什麼？

該文一出，立即引發熱烈迴響，並釣出許多網友分享入住原因，「去汽旅帶狗游泳的」、「回程塞車乾脆開房把工作完成」、「我就只是想要舒舒服服的泡個澡，家裡沒浴缸啊！」、「開泳池房，帶小朋友去玩水，比較安全，大人可以唱KTV，全家放風時刻」。還有網友回憶，自己曾與朋友們一起做出「2女4男開房暢玩桌遊」的事蹟，結果當時正好遇到警方臨檢，荒謬景象讓員警哭笑不得，事後還笑稱下班後也想加入他們。

也有不少人指出，如果願意撇開社會大眾對汽車旅館抱持「色色」、「做壞事」等刻板印象」，其實空間寬敞、多項設備齊全的汽車旅館，相當適合多人揪團聚會。此外，如果遇到住家臨時停水、附近舉辦廟會慶典或傳統喪禮，導致噪音太多又大聲，讓自己難以在家休息，暫時入住汽車旅館其實是相當不錯的選擇；還有人分享他在手術出院後，曾短暫入住距離醫院較近汽車旅館一段時間，因為這樣比較方便他每天回診。

