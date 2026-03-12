為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    汽車旅館員工揭一堆客人「開房不壞壞」 奇葩用途笑翻全網

    2026/03/12 20:53 即時新聞／綜合報導
    隱密性較高的汽車旅館（摩鐵），常被不少民眾認為是情侶幽會過夜，或者是從事性行為的場所。（情境照）

    隱密性較高的汽車旅館（摩鐵），常被不少民眾認為是情侶幽會過夜，或者是從事性行為的場所。（情境照）

    隱密性較高的汽車旅館（摩鐵），至今仍會被不少民眾認為是情侶幽會過夜，或者是從事性行為的場所。不過近日有汽車旅館的員工表示，他注意觀察到其實很多入住客人，並不是特意來「互相連結」，反而是將汽車旅館的房間進行非常多元化、甚至奇葩的使用方式，貼文一出，立即吸引不少過來人分享各自的經驗。

    一名汽車旅館員工10日在官方Threads帳號發文感嘆，當他成為汽車旅館小編後，才知道許多客人入住「真的不是來做那個」，反而是很多意想不到的理由，像是直播、純睡覺、躲老婆、打電動、唱KTV、拍短影音，甚至還遇到過專程來汽車旅館「寫報告」的客人，讓他感到非常震驚，也好奇大家入住汽車旅館最奇葩的理由是什麼？

    該文一出，立即引發熱烈迴響，並釣出許多網友分享入住原因，「去汽旅帶狗游泳的」、「回程塞車乾脆開房把工作完成」、「我就只是想要舒舒服服的泡個澡，家裡沒浴缸啊！」、「開泳池房，帶小朋友去玩水，比較安全，大人可以唱KTV，全家放風時刻」。還有網友回憶，自己曾與朋友們一起做出「2女4男開房暢玩桌遊」的事蹟，結果當時正好遇到警方臨檢，荒謬景象讓員警哭笑不得，事後還笑稱下班後也想加入他們。

    也有不少人指出，如果願意撇開社會大眾對汽車旅館抱持「色色」、「做壞事」等刻板印象」，其實空間寬敞、多項設備齊全的汽車旅館，相當適合多人揪團聚會。此外，如果遇到住家臨時停水、附近舉辦廟會慶典或傳統喪禮，導致噪音太多又大聲，讓自己難以在家休息，暫時入住汽車旅館其實是相當不錯的選擇；還有人分享他在手術出院後，曾短暫入住距離醫院較近汽車旅館一段時間，因為這樣比較方便他每天回診。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播