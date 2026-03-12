為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    請釋迦吃釋迦！產銷策略打壞行情 台東大目釋迦滯銷當堆肥

    2026/03/12 22:47 記者劉人瑋／台東報導
    品相良好的大目釋迦全倒掉，發酵成鳳梨釋迦的肥料。（民眾提供）

    品相良好的大目釋迦全倒掉，發酵成鳳梨釋迦的肥料。（民眾提供）

    大目釋迦隨著鳳梨釋迦大出反成滯銷，農民只能將晚出的大目釋迦全成肥料，「請釋迦吃釋迦」，看著釋迦樹下成堆釋迦就心痛。誇張的是，在補貼政策下，銷往國外釋迦比在台灣買更便宜，敗市結果傷及國外市場。農民表示，整個貿易、經營策略急需改變。

    據台東縣府農業處所知，近日鳳梨釋迦30至33元、在成本遊走，而先前產出、滯銷的大目釋迦卻成肥料，被農民一籃籃往正在產出的鳳梨釋迦根部倒。雖農業處表示此舉有礙田間管理、恐招蠅蟲，但農民不滿道，「否則倒哪？都賣不出去，只好請鳳梨釋迦吃大目釋迦」。

    原本地方、中央農政單位部署的銷售策略針對運輸補貼，其中針對港澳空運甚至達到每公斤10元，結果農民發現「香港賣得比台灣便宜」，而台灣的量販通路，1顆1台斤的釋迦就要台幣79元，「在國外吃著國家補貼的釋迦更便宜，心情很複雜」。

    縣農業處表示，在補貼之下，農民會交出品相較差的中小果，商人大幅銷往國外，本來價格就低的貨品再加上補貼，反而打壞市場，但在台灣低價取次級貨，再加上補貼「根本就是卡了補助的bug，光收取政府補貼就有賺」，如此一來根本是「砸自己市場」，只是在補貼下，「看來無人受損」或損失相對輕微。

    農業處說，以往銷往江南果菜市場的策略如今真的就行不通，這也是為何縣府要帶著釋迦賣到北京的高端商店，其餘釋迦再以加工販售。

