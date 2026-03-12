彰化加碼兒童節活動！10場親子劇場免費看、16處公園打卡抽好禮

彰化縣為兒童節送上加碼大禮，將在10鄉鎮推出免費的親子劇場演出。（彰化縣政府提供）

面對少子化，彰化縣今年兒童節慶祝活動決定加碼了！也就是在全縣8大生活圈推出10場親子劇場，有舞台劇、掌中戲還有歌仔戲，演出劇碼全部都是為兒童量身打造，全數免費，要讓兒童嗨翻天。

由於彰化縣只有員林演藝廳會有兒童劇團的售票演出，對於其他鄉鎮市的小朋友來說，要看一場兒童劇的演出並不容易。因此，今年縣府送上兒童節大禮，讓家長可以帶著小孩就近觀賞，從日常生活培養藝術氣息。

縣長王惠美指出，為了鼓勵大人小孩都放下手機，走出戶外，增加親子互動時間，只要在全縣16處共融公園打卡，在臉書分別拍照打卡達2處以上即可參加抽獎，可以活動筋骨，增加運動量。

今年彰化縣兒童系列活動，3月17日上午10時在彰泰國中表揚全縣模範兒童，4月3日上午9時30分在鹿江中小學舉辦「彰化囡仔好幸福－2026叢林動物派對」。而10場親子劇場將從4月3日到5月23日陸續登場，分別在線西、埔心、秀水、二林、大村、田尾、芬園、二水、和美與埔鹽等地舉辦。

彰化縣今年的兒童節不只有表揚模範兒童與派對，還端上10場免費的親子劇場演出。（彰化縣政府提供）

