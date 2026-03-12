為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026國際自由車桃園站賽事 台61、66線3/16交管一次看

    2026/03/12 22:27 記者李容萍／桃園報導
    「2026國際自由車環台賽─桃園市站」將於3月16日登場。（資料照，記者李容萍攝）

    「2026國際自由車環台賽─桃園市站」3月16日登場，共計23支國內外職業車隊、100多位菁英職業選手來台競逐，公路局北區養護工程分局中壢工務段配合賽事，當天將實施台61線及台66線主線封閉交通管制。

    首先，3月16日上午8時至下午1時，將封閉台61線主線南下19K（蘆竹）~47K（永安）、蘆竹（19K）入口匝道、大園（29K）入口匝道、草漯（33K）入口匝道、觀音（42K）入口匝道，敬請用路人提前改道自南下19K（蘆竹）匝道下平面側車道行駛，並於47K（永安）入口匝道返回主線車道南下續行。

    同日上午11時至下午3時，將封閉台66線主線東向1K（觀音）~27K（大溪）、觀音一（5K）入口匝道、新屋（10K）入口匝道、新屋一（13K）入口匝道、平鎮系統（18K）入口匝道、平鎮一（19K）入口匝道、平鎮二（20K）入口匝道、平鎮三（23K）入口匝道，敬請用路人提前改道自東向0K（觀音）匝道平面側車道行駛，並配合主辦單位交通管制措施及人員指揮改行替代道路。

    中壢工務段段長黃敏彥呼籲，用路人行經管制路段期間，請配合主辦單位交通管制措施及人員指揮，改行側車道或提早改道。

