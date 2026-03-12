新北市國中小自立午餐比例近6成 教育局持續精進供餐品質

新北市教育局長張明文為北大國小學生打飯。（記者黃政嘉攝）

新北市教育局長張明文今天到三峽區的北大國小訪視，從食材驗收、烹調製備到供餐配送，逐一關心校園午餐供餐流程，同時在現場為學生打飯；教育局表示，截至2025學年度，新北市的國中、國小含自設廚房學校及受供應學校的自立午餐供餐比例已提升至近6成，市府持續透過制度管理、設備升級及智慧監控等多元機制精進校園午餐品質，讓學生在校園中享用到健康、均衡且安心的餐食。

張明文表示，日前已邀集家長團體、學校代表、教師團體、業者代表與營養師等進行交流，開學後也持續蒐集學校與親師生回饋意見，經彙整後發現，學生與家長最關心「餐食品質」，包含增加肉品份量、調整辛香料使用、優化菜單編排、提升菜色多樣性、增加運用在地水果，以及強化食材管理與整體口味等面向，相關意見將持續彙整評估，透過制度化管理與學校回饋機制，精進供餐品質。

教育局說明，為全面改善校園供餐環境，新北市推動「美熱地計畫」，6年投入7.5億元持續改善校園供餐設備，截至2025學年度，自立午餐供餐比例已提升至近6成，共服務169校學生，以北大國小為例，校內有自立廚房，由專業廚工團隊在校現場烹調餐點，同時供應鄰近的龍埔國小及中園國小，每天約提供3500份餐食。

新北市府也領先全國建置校園食安智慧監控系統，透過雲端系統即時監測烹煮與運送溫度，並結合教育、衛生、農業及環保局每月辦理聯合稽查，學校端同步落實每週監廚制度，建立完整校園食安防護網。

教育局指出，市府多年來持續投入資源，從設備改善、食安管理到資訊公開逐步提升校園飲食品質，家長也可透過「新北校園通APP」即時查詢菜單內容與食材來源，提升校園飲食透明度與信任度，與學校共同守護學生健康。

