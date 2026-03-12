「2藍2綠」縣市每年行人死亡變多 交通部點名惡化沒改善

交通部今天（12日）公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計。（記者吳亮儀攝）

交通部今天（12日）公布去年度各縣市道路安全統計，除了點名台中市再度蟬聯行人死亡數最多的都市外，還同時點名雲林縣、嘉義縣、高雄市，這些縣市從2023年起，每一年的行人死亡數都增加，沒有改善跡象。

國內行人因車禍死亡人數曾1年高達3千多人，還被國外媒體冠上「行人地獄」惡名，引發各界抨擊，都要求中央和地方政府改善行人交通安全，因此行政院在2023年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，要求由中央部會與地方政府通力合作，積極落實執行改善方案。

根據交通部統計，行人死亡數從2023年的380人、2024年的366人，降到去年的354人，每年降幅依序為3.8%、3.3%，但都較交通部訂定的7%目標有不少差距。

交通部今天公布的是去年度整年的道安統計，並比較每一年各縣市的改善成效。根據交通部統計，台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市這4個縣市，從2023年起，每年的行人死亡數都較前一年增加，其餘縣市是大多是減少或持平。

另外，在去年的「30日整體死亡人數統計」中，交通部也點名新北市、基隆市、嘉義市、台南市，這4個都市在整體交通死亡人數中，每年死亡人數都是增加，沒有降低趨勢，同樣被點名應加強交通安全。

