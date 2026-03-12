為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    浮排快擱淺！日月潭水位降逾6米 跌破740公尺將禁船遊湖

    2026/03/12 14:05 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭水位直落，朝霧碼頭引橋愈發陡峭，浮排快擱淺，日管處緊急拖離以免觸底損壞。（日管處提供）

    日月潭水位直落，朝霧碼頭引橋愈發陡峭，浮排快擱淺，日管處緊急拖離以免觸底損壞。（日管處提供）

    日月潭近期降雨偏低，以及下游灌溉需水增加，導致日月潭水位下探至742公尺，距滿水位748.48公尺已超過6公尺，造成碼頭引橋變陡，乘船浮排快擱淺，日月潭風景區管理處今緊急封閉朝霧碼頭右側過陡引橋，並把瀕臨擱淺浮排拖離，若水位再跌破740公尺，屆時將封閉碼頭，禁止船舶遊湖。

    日管處表示，潭區朝霧碼頭分為左、右引橋，以及1至4號浮排，最近因水位直直落，使得吃水較淺的右側水域引橋變得陡峭，連帶乘船浮排也快擱淺，繼日前移除1號浮排後，今再拖離2號浮排，並銜接至左側深水區的3號浮排接續使用，因此也同步關閉右側引橋與管制門，避免浮排觸底損壞，確保遊憩安全。

    日管處也說，若未來乾旱情況持續未緩解，導致水位再下探，並常態維持740公尺以下，屆時考量引橋坡度超過安全標準，將依程序採更嚴謹的管制措施，封閉碼頭與暫停船舶營運，以維護遊客整體安全。

    日月潭水位直落，朝霧碼頭引橋愈發陡峭（圖左），浮排快擱淺，日管處緊急拖離以免觸底損壞。（日管處提供）

    日月潭水位直落，朝霧碼頭引橋愈發陡峭（圖左），浮排快擱淺，日管處緊急拖離以免觸底損壞。（日管處提供）

    日月潭水位直落，碼頭引橋變得陡峭，為維護乘船安全，朝霧碼頭封閉右側引橋與管制門。（日管處提供）

    日月潭水位直落，碼頭引橋變得陡峭，為維護乘船安全，朝霧碼頭封閉右側引橋與管制門。（日管處提供）

