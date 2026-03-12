屏東好物日本能見度再提升 優質農產進軍關西近鐵百貨

屏東農產進軍近鐵百貨。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米率團前進日本行銷，繼參加東京食品展後，今（12）日轉往大阪，至日本關西指標性通路「近鐵百貨」舉行屏東農產品拓銷活動，除屏東精品蜜棗、金鑽鳳梨、火龍果，受日本消費者喜愛的芒果、鳳梨等果乾也將首次進入當地民眾的日常消費通路。

屏東縣政府與日本近鐵集團合作緊密，像2024年屏東鐵道文化觀光祭，縣府和近鐵集團共同推出以屏東在地食材限定的觀光列車造型鐵道便當，頗受歡迎；2025年初，攜手在屏東的熱帶農業博覽會首創「日本稻之驛館」，今年雙方再度攜手，把屏東農產拓銷到近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」及大阪地區「近鐵百貨」，屏東好物在日本的能見度再提升。

近鐵百貨為日本零售事業指標，其位於大阪的總店更是坐落於日本地標性摩天大樓「阿倍野 HARUKAS」，擁有日本最大的營業面積。該通路集結了國際精品、流行服飾及生鮮食品，且與車站緊密連結，每日往來人潮高達73萬人次，客群涵蓋家庭、上班族及國內外觀光客。屏東農產品能進入此規模宏大且具代表性的百貨體系銷售，相當難得，也顯示屏東農產品質受到肯定。

屏東縣長周春米表示，屏東剛剛參加了東京食品展，台灣有194家廠商參展，其中屏東廠商就佔了22家，足證屏東的食品、農作走在台灣的最前面。這次在近鐵百貨的安排下，從台灣的最南端飛到關西地區，就是要把屏東最好吃的棗子、鳳梨、紅龍果跟大家分享，除了生鮮水果外，還有芒果果乾、鳳梨果乾，風味也是一級棒，歡迎日本朋友在美麗的百貨公司品嚐最好吃的屏東水果。

周春米現場還擔任超級試吃員，和民眾分享屏東的新鮮果品，甜蜜的滋味也帶動不少人氣及買氣，為屏東農產在近鐵百貨初登場開出紅盤。

屏東農產在近鐵百貨初登場人氣買氣都旺。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（右）與近鐵百貨本店長北村浩（左）共同為屏東農產行銷。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米歡迎日本朋友都來品嚐美味的屏東水果。（圖由屏東縣政府提供）

