為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    紅蜘蛛、薊馬肆虐！雲林蒜田爆病蟲害 蒜球縮水農民欲哭無淚

    2026/03/12 14:10 記者李文德／雲林報導
    立委張嘉郡、丁學忠到土庫會勘蒜田病蟲害。（記者李文德攝）

    立委張嘉郡、丁學忠到土庫會勘蒜田病蟲害。（記者李文德攝）

    雲林縣蒜頭將進入採收期，農民卻反映正值「結球」關鍵期遭病蟲害，蒜田枯黃，蒜球僅有原來一半大小，欲哭無淚。立委張嘉郡、丁學忠今（12）日邀縣府、植物醫生前往土庫會勘，初判為葉蟎（俗稱紅蜘蛛）、薊馬吸食蒜葉汁液導致生長，要求農業相關保價收購保障農民收益。農糧署表示，將再進一步研究。

    去年統計全國種蒜面積5034公頃，雲林為全國最大生產地，種植面積4700公頃，年產量約4萬5000公噸，占全國9成以上，每年清明節前後為雲林蒜頭採收期。

    農民洪張旦指出，自己種植約0.39公頃，春節前還一片綠油油的開心準備採收，誰知道過年後豬羊變色，開始從蒜葉開始枯黃，現在正值蒜頭結球關鍵時期，葉片枯黃導致蒜頭無法成長，就算噴了無數次防治藥物也無效，辛苦大半年的心血可能全白費，不知如何是好。

    農民楊震森無奈說，1.1公頃的蒜田也遇到相同問題，目前蒜價低迷加上遇到病蟲害影響，以往豐收時每分地可採收3500斤蒜頭，如今遇到這種情況如果有2000斤就要偷笑。

    今立委張嘉郡、丁學忠與雲林縣農會總幹事陳志揚、縣府農業處人員、植物醫生及土庫鎮公所人員等前往會勘。陳志揚指出，根據植物醫生初步判斷，為俗稱紅蜘蛛的葉蟎及薊馬吸食蒜葉汁液，導致蒜株無法行光合作用，影響蒜球無法生長，根據農民初步回報，除土庫，東勢、褒忠鄉也傳出病蟲害，盼中央政府為農民解決問題。

    張嘉郡、丁學忠表示，今年氣候忽冷忽熱，導致各產區蒜頭結球普遍偏小，但目前制度下，病蟲害並未列入農作物天然災害補助的範疇，呼籲中央可針對病蟲害防治給予專業指導，更要評估即時啟動保價收購機制，保障農民基本收益。

    農糧署長姚士源表示，針對病蟲害會請農改場等相關單位提供加強防治協助，至於保價收購、專案補助等措施，將是蒜價及市場變化進一步研擬對策。

    農民無奈地說，目前正值蒜頭結球期，遇到病蟲害影響生長，僅剩原本大小一半，欲哭無淚。（記者李文德攝）

    農民無奈地說，目前正值蒜頭結球期，遇到病蟲害影響生長，僅剩原本大小一半，欲哭無淚。（記者李文德攝）

    雲林部分蒜田傳出病蟲害，讓農民苦不堪言。（記者李文德攝）

    雲林部分蒜田傳出病蟲害，讓農民苦不堪言。（記者李文德攝）

    農民淚訴已準備採收，但遇到病蟲害不知如何是好 。（記者李文德攝）

    農民淚訴已準備採收，但遇到病蟲害不知如何是好 。（記者李文德攝）

    立委張嘉郡、丁學忠到土庫會勘蒜田病蟲害。（記者李文德攝）

    立委張嘉郡、丁學忠到土庫會勘蒜田病蟲害。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播