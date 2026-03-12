AI時代英語能力更重要 逾8成雇主認為需求提高

《TOEIC全球英語力報告》顯示，逾6成企業認為AI無法完全彌補英語能力不足。（忠欣公司提供）

AI時代，英語角色為何？根據《TOEIC全球英語力報告》指出，約6成雇主認為AI無法彌補英語能力不足，超過8成的雇主表示導入AI工具後，對員工英語能力的需求反而提高，顯見在企業加速導入AI並擴展全球營運的趨勢下，英語能力正成為現代職場的重要基礎能力。

ETS日前發布《TOEIC Global English Skills Report》，研究調查來自17個國家、超過1300位企業人力資源決策者，報告指出，81%的雇主表示導入AI工具後，對員工英語能力的需求反而提高。此外，9成企業指出使用AI介面、撰寫有效提示詞及評估AI生成內容時，都需要具備良好的英語能力。

報告還發現，90%雇主表示英語能力對企業成功至關重要；92%雇主認為英語能力的重要性比5年前更高；81%雇主指出整合AI工具後，更需要具備英語能力的員工。

研究也顯示，英語能力與企業績效之間具有明顯關聯。企業最常使用英語能力評量於招募（78%）、培訓前能力評估（71%）及晉升考核（66%），其中標準化第三方英語評量被認為是最有效的方式。採用標準化英語評量的企業，在組織成長、競爭力、員工生產力、工作流程效率與專業發展等指標上，普遍表現更佳。

此外，86%的雇主認為缺乏流利英語人才的企業將處於競爭劣勢；83%表示聘用英語能力不足的人才會提高營運成本，包括生產力下降與留任率降低。展望未來，84%的雇主預期未來5年內企業將增加對英語能力評量與英語教育的投資。

ETS機構產品全球總經理Ratnesh Jha表示，AI無法填補英語能力落差，真正能縮小差距的是人本身。這項研究顯示，英語如今已是核心職場能力。它讓員工能跨國合作、協助企業發揮AI價值，也讓人才在快速變動的經濟環境中保持競爭力。投資英語能力，就是投資生產力、創新與全球競爭力。

對照台灣，TOEIC台灣區總代理忠欣公司執行長巴士誠指出，根據《2025企業英語力調查藍皮書》，企業在推動數位轉型與拓展國際市場的過程中，愈來愈重視員工的國際溝通能力，英語能力已成為企業跨國協作與人才培育的重要基礎。而隨著AI工具逐漸融入企業日常營運，企業對人才的要求已從單一專業技能，轉向「專業能力結合國際溝通能力」的複合型人才。

