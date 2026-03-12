為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭綠博「格致寶藏」3/28開幕 為期44天武荖坑登場

    2026/03/12 13:55 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭綠色博覽會邁入第27年，今年將在3月28日武荖坑風景區開幕，為期44天活動圍繞「格致寶藏」主題，打造18座永續展區、19項趣味體能設施。（記者王峻祺攝）

    宜蘭綠色博覽會邁入第27年，今年將在3月28日武荖坑風景區開幕，為期44天活動圍繞「格致寶藏」主題，打造18座永續展區、19項趣味體能設施。（記者王峻祺攝）

    宜蘭綠色博覽會邁入第27年，今年將在3月28日武荖坑風景區開幕，為期44天活動圍繞「格致寶藏」主題，打造18座永續展區、19項趣味體能設施，縣政府邀請民眾春遊宜蘭，透過園區沉浸式與互動式體驗，在自然生態中挖掘屬於自己的永續寶藏！

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，今年綠博主題取自《禮記．大學》「格物致知」，旨在探究萬物真理，透過「自然解方（NbS）」修復大地，邁向永續共融，主題曲「願夢花開」，邀請到宜蘭子弟、資深音樂人謝文德創作，以宜蘭腔母語融入旋律，回顧昔日純淨生活，並呼籲大眾播下善意種子，守護地球元氣。

    宜蘭縣府表示，今年綠博規劃18大永續展區，展區分為5大範疇，提供沉浸式與互動式體驗，包括探索深藍與科學、職人匠心與植物美學、永續農遊與療癒、生命守護與行動及智慧冒險與動能。

    宜蘭縣府指出，遊戲體驗部分，有19項低碳親子遊戲設施，包括人體陀螺儀、織夢網等，適合全齡共遊，為期44天活動，有宜蘭縣民票、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，以及多次入園票300元等。另售傳藝中心、蘭陽博物館雙園雙博套票；4月20日至26日為新北市民週，持身分證件入園門票100元。

    宜蘭綠博主題曲「願夢花開」，邀請到宜蘭子弟、資深音樂人謝文德創作，以宜蘭腔母語融入旋律，回顧昔日純淨生活，並呼籲大眾播下善意種子，守護地球元氣。（記者王峻祺攝）

    宜蘭綠博主題曲「願夢花開」，邀請到宜蘭子弟、資深音樂人謝文德創作，以宜蘭腔母語融入旋律，回顧昔日純淨生活，並呼籲大眾播下善意種子，守護地球元氣。（記者王峻祺攝）

