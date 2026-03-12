為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄櫻花季與海賊大遊行登場啟動多處交通管制

    2026/03/12 13:49 記者黃良傑／高雄報導
    高雄櫻花季登場啟動多處交通管制。（高市交通局提供）

    高雄櫻花季登場啟動多處交通管制。（高市交通局提供）

    「2026高雄櫻花季」將於高雄夢時代熱烈開唱，同時「媽祖護航！草帽海賊大遊行」也於3月14日登場，預估將吸引大量人潮，交通局將於櫻花季活動期間，在時代大道（中華五路至成功二路）間實施交通管制。

    另14日登場的「媽祖護航！草帽海賊大遊行」活動，遊行路線自海邊路與成功二路口出發，沿海邊路行進至高雄港16、17號碼頭，配合該活動舉辦，3月13日及3月14日周邊道路將實施交通管制。

    高雄市交通局表示，交管範圍包含海邊路（成功路至苓安路）、永平路（苓安路至海邊路）、苓南前路（苓安路至海邊路）及永泰南路（永成路至海邊路），請用路人依現場交通指揮配合改道行駛。

    交通局建議前往櫻花季會場的歌迷朋友，可搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行進入會場，或搭乘輕軌至C5夢時代站下車即可抵達。

    此外，3月14日12時起，輕軌C9旅運中心站將暫停開放旅客上下車至當日營運結束，搭乘輕軌的民眾請改利用C8高雄展覽館站或C10光榮碼頭站，可搭乘捷運紅線至R8三多商圈站，或搭乘輕軌至C8高雄展覽館站、C10光榮碼頭站後步行前往。

