台東首處中央社宅「海濱好室」招租 縣府設實體服務據點供諮詢

台東社宅海濱好室已受理申租。（記者黃明堂攝）

台東縣首處由中央興建的社會住宅「海濱好室」，已於日前公告招租，為協助民眾更便利取得相關資訊，國家住宅及都市更新中心與縣政府在稅務局設置招租實體服務據點，並於今天啟用儀式，就近提供民眾面對面諮詢與申請協助，讓有意申請社宅的民眾能更清楚了解相關資訊與申請流程。

啟用儀式由內政部政務次長董建宏、國土管理署專門委員張渝欣、國家住宅及都市更新中心副執行長林純綺及副縣長王志輝共同出席，立法委員陳瑩、黃建賓等多位民意代表與地方人士到場見證。縣府表示，「海濱好室」位於台東市成功路，釋出招租189戶，包含117戶套房、56戶兩房型及16戶三房型。

請繼續往下閱讀...

為鼓勵青年成家與照顧公共服務人員，本次招租保留部分戶數提供特定族群申請，其中20%戶數保留給新婚兩年內或育有學齡前子女的婚育家庭，另有8%戶數保留給軍、警、消人員申請，希望透過多元住宅政策，提供不同族群穩定且可負擔的居住選擇。

縣府指出，「海濱好室」已於2月25日公告招租，自3月9日至4月7日受理申請，預計6月30日辦理抽籤，並規劃於9月1日起陸續入住。此次設置社宅招租服務據點，由國家住都中心派駐專人提供在地服務，協助民眾了解申請資格、租金資訊及相關流程，提升資訊取得便利性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法