鏟子超人享優惠！花蓮大農大富「賞螢趣」週五登場

攝影師林柏偉拍出大農大富平森園區，點點螢光交織成一條星光大道！（林保署花蓮分署資料照）

花蓮螢火蟲季系列活動，明天13日週五起在林務局大農大富平地森林園區舉行「花蓮．2026大農大富賞螢趣」，活動持續到4月12日，不僅與社區合作推賞螢餐盒、設計7條社區小旅行與賞螢搭配套票，鏟子超人重返光復鄉還有特惠價200元票！

林業及自然保育署所屬的大農大富平地森林園區，從台糖甘蔗原料種植區，到25年前轉型造林，林下的草生地經過整理砍草，每年春天冒出新芽、蝸牛也來了，螢火蟲幼蟲就靠著吃蝸牛長大，努力醞釀屬於自己的春天舞會！

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉重大災情，目前平地森林園區北側的台糖土地更暫置從災區清出的大量淤土，當中也有來自全國50萬鏟子超人奉獻的心力，因此今年活動為了向鏟子超人致謝，推出200元超人賞螢優惠，比平日票價每人260元、假日票350元都更實惠，認定規則是報到後出示可供識別加入救災工作的相關照片影像，賞螢票券均內含社區伴手禮、解說導覽及保險。

林保署花蓮分署表示，大農大富平地森林園區賞螢季邁入第十年，今年活動由社區的光復鄉平森永續發展協會主辦，由於花蓮因天災緣故遊客尚未回升，因此週一至週四採取預約制，15人成團；假日及清明節連假每晚都有3梯次導覽，也推出螢光巴士接駁服務、詳情可臉書搜尋「大農大富平地森林園區」。

除了單純賞螢之旅，也推出賞螢+社區生態小旅行套票，邀請遊客順遊光復鄉，比如到太巴塱學做阿美族甜酒釀、碾米及甜點製作體驗、砂荖部落織布DIY、馬佛部落陶燒體驗、咖啡小屋綠色等等，螢河銀河賞螢+觀星套票，購票洽花蓮縣平森永續發展協會，電話03-8811878，或上活動官網https://tour.ibon.com.tw/event/69813f805c2ed534fc04bc2d/預約。

