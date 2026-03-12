低溫下探8度直逼強烈大陸冷氣團！專家曝最冷時段

氣象專家指出，受冷空氣及輻射冷卻影響，今晨各地低溫約在10至13度，竹苗更出現9度左右的低溫，專家預估最冷時段或落在今晚至明晨，平地最低氣溫將降至8度左右，提醒民眾注意保暖。（資料照）

氣象專家指出，受冷空氣及輻射冷卻影響，今晨各地低溫約在10至13度，竹苗更出現9度左右的低溫，專家預估最冷時段或落在今晚至明晨，平地最低溫將降至8度左右，提醒民眾注意保暖。專家也提到，預估週六起至下週四將恢復晴朗乾燥的天氣，不過日夜溫差仍大。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受北方強冷空氣南下影響，北台灣氣溫明顯下降，其它地區早晚亦涼；尤其是中南部日夜溫差增大。降雨部份由於環境水氣稍增，迎風面的花東地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及北部山區為零星短暫雨，其它地區維持為多雲到晴的穩定天氣。

「林老師氣象站」提醒，此波冷空氣強度非常接近強烈大陸冷氣團等級，今晚至明晨由於輻射冷卻效應的加持，台灣各地早晚天氣更加寒冷，日夜溫差明顯增大，預估中部以北、宜花及金門、馬祖地區在10至12度或10度以下，南部、台東及澎湖地區最低溫也在14至16度之間。至於降雨則是趨緩，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，因「輻射冷卻」今晨各地平地最低溫約在10至13度，新竹關西鎮更下探9.0度、苗栗頭屋鄉也只有9.1度，今日白天各地晴時多雲，北舒適、南微熱，今晚至明日乾冷空氣南下，轉晴冷；因「輻射冷卻」加成，有再觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意保暖。今日各地區氣溫為：北部9至22度、中部10至27度、南部12至29度、東部12至27度。

吳德榮表示，週六、下週日持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；冷空氣減弱，白天北舒適、中南微熱，早晚氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的低溫，日夜溫差大。

吳德榮說明，下週一至週四受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。預估下週五或週六將有下一波變化，但目前各國模式不一致、且持續調整中，需再觀察。

至於輕颱「鸚鵡」，吳德榮表示，各國預報今晨皆預測其將迅速減弱為熱帶低壓，「中央氣象署」預估時間在今晚，「日本氣象廳」在今午，「美軍警報中心」則從不認為它有達輕度颱風的強度，看法不一樣，但也很常發生、並不奇怪。

「林老師氣象站」提醒，此波冷空氣強度非常接近強烈大陸冷氣團等級，今晚至明晨由於輻射冷卻效應的加持，各地早晚天氣更加寒冷，預估中部以北、宜花及金門、馬祖地區在10至12度或10度以下，南部、台東及澎湖地區最低溫也在14至16度之間。

