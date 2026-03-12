民代建議國1台南高雄路段高架化 高公局提出分析

國道1號台南高雄段是否高架化，高公局建議優先推動國7建設，等重車分流效益顯現後，再視需要研議。圖為國1高科段連環車禍。（資料照）

國道1號台南至高雄路段經常壅塞、車禍，有民代建議高架化，但交通部送交立法院經濟委員會的說明顯示，因涉及大量拆遷，高公局建議優先推動國7建設，等重車分流效益顯現後，再視需要研議。

高公局表示，新營交流道至下營系統、仁德交流道至仁德服務區，因為布設戰備道，為利軍機起降，該路段有高程限制，不適宜沿線布設高架。永康至大灣路段至大灣路段若高架化，施工期間平面側車道須全線封閉，並移設車道，將面臨大量建物拆遷。

另外，橋科至楠梓路段因貫穿橋科園區及鄰近楠梓園區，國道旁建物密集且設有平面車道，倘若高架，也會拆遷民宅。鼎金至高雄路段位於高雄都會區，國道旁建物密集且高樓林立，設有平面車道且車流量大，倘若高架，拆遷量大、施工交維困難，也無適當區位設連通道。

因此，高公局認為，台南路段已改善13處壅塞區，永康至大灣受交流道進出影響，將以延伸加減速車道長度及增設北外環交流道分流。高雄路段已改善14處壅塞區，另中長期改善工程完成後，高科至楠梓路段將拓寬為8車道，可大幅提升道路容量，並同步推動國7建設。

