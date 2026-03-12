台東公共及準公共幼兒園招生3/25開跑 線上登記、統一抽籤

台東公共及準公共幼兒園招生3/25日開跑。（記者黃明堂翻攝）

台東縣115學年度公共化幼兒園（公立、非營利及職場中心）及準公共幼兒園招生作業，將於3月25日正式開跑，採線上登記、統一抽籤、錄取後到園辦理報到手續，並優化志願選填與備取機制，讓流程更簡便、結果更穩定，提供家長公平、透明且安心的招生環境。

縣府教育處說明，115學年度幼兒園招生報名時間自25日上午9時起至31日下午4時止線上登記，4月14日上午10時統一辦理抽籤作業，並於當日下午5時公告錄取及備取結果。其中公立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，採線上直播方式公開抽籤；準公共幼兒園則由各園辦理實體抽籤，以確保招生程序公開透明，也讓家長能即時掌握抽籤情形。

今年招生制度同步調整家長志願選填間數，由原公共化幼兒園10間、準公共幼兒園5間，改為公共化幼兒園及準公共幼兒園各3間，使家長更聚焦於實際就讀意願，減少重複錄取與反覆遞補情形，加快報到與分發流程，提升整體招生效率與穩定度。

教育處指出，今年招生採線上登記及抽籤方式辦理，但公共化幼兒園與準公共幼兒園之錄取及備取機制略有不同。在公共化幼兒園方面，每名幼生僅得正取1間幼兒園，正取後即不再具其他園所備取資格；未獲正取者，最多可取得3間幼兒園備取資格，以提高遞補效率與入園機會。至於準公共幼兒園，則依各園招生名額及抽籤結果辦理，幼生可能同時於不同園所獲得正取或備取資格，家長可依實際需求選擇報到園所。

此外，正取幼生須於4月15日至17日由家長或監護人親自至錄取幼兒園辦理報到；備取幼生則自4月21日起，由各園依備取順序通知家長或監護人辦理報到，家長或監護人可親自或持委託書委由代理人完成手續。

