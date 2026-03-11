國立金門大學第五任校長三選一，洪集輝脫穎而出。（記者吳正庭攝）

國立金門大學今天舉行第5任校長遴選作業，3名候選人副校長洪集輝、學務長董燊、電子系系主任李金譚，洪集輝以最高票脫穎而出，他說，希望推動金大兼具台灣華僑大學教育華僑子弟的功能。

金大校長遴選委員會召集人高瑞新指出，第5任校長遴選先於3月4日由全體專任（案）教師對候選人進行同意權投票，11日安排獲通過同意權投票門檻的3位校長候選人洪集輝、董燊、李金譚向遴選委員進行辦校理念說明與現場詢答，並以無記名投票，由出席委員過半數同意，最高票的洪集輝當選金大第5任校長，校方依規定將報請教育部核准聘任。

校長改選結果出爐，洪集輝說，「心裡很平靜」。他說，大學是培育公民精神與實踐社會責任的重要場域，他的治校理念有5大面向，包含「閩南與僑鄉文化」、「海洋與兩岸政策」、「島嶼與綠色科技」、「觀光與休閒產業」及「健康與樂活聚落」。

洪集輝說，台灣沒有華僑大學，沒有一個獨立的華僑教育機構；根據金門縣政府的官方數據，金門至少有10萬南洋華僑，也有僑親表示高達100萬人，這些可能已經是華僑在當地第3代、第4代子弟。

他說，第1代華僑會講華語、會寫華文，第2代就很生澀，第3代、第4代甚至很多完全不懂華文；語言是傳遞文化的工具，如果能把南洋的金門子弟帶回金門讀大學，再帶一些華文回去，藉由語言的傳承，讓華人文化在南洋繼續傳承。他希望金門大學扮演一所華僑大學的角色，兼具教育華僑子弟的功能，對金門而言，絕對有歷史上的意義。

金大表示，洪集輝是金門縣人，是金大終身特聘教授兼學術副校長，是金門縣中正國小、金城國中、金門高中的傑出校友。他長期從事高等教育教學與行政工作，隨著金大一路由國立高雄應用科技大學金門分部、金門技術學院到改制金門大學後，先後歷練系主任、研究所所長、教務長、理工學院院長及學術副校長等重要職務。

國立金門大學是金門唯一一所大學。（記者吳正庭攝）

