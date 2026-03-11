為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    西屯國小500生擠3間廁所 何欣純爭取828萬新建改善

    2026/03/11 21:29 記者蘇孟娟／台中報導
    何欣純會勘西屯國小爭取增建廁所。（圖：何欣純服務處提供）

    何欣純會勘西屯國小爭取增建廁所。（圖：何欣純服務處提供）

    拚台中市長選舉，民進黨台中市長參選人、立委何欣純勤走基層服務，接獲西屯國小陳情指出，校內後棟大樓500名學生只能擠3間男女共用廁所，每到下課時分「一廁難求」，何欣純會勘後爭取國教署補助828萬元新建廁所改善，預計在115學年度9月前完成改善，讓學生不必再忍受內急之苦。

    台中市西屯區人口持續成長，校園空間與設施需求日益增加，西屯國小後棟大樓各樓層僅設一間男女共用廁所，如廁量能不足，一到下課時間，屢見該棟500名學生急著「搶攻」3間廁所，因下課僅10分鐘，等不及的學生衝別棟解決，低年級學童動作慢，來不及下只好忍住等下節課，長期可能造成憋尿等健康問題。

    何欣純與市議員林祈烽接獲陳情後前往會勘，在教育部政務次長張廖萬堅協助下，獲國教署「充實設施設備」補助828萬元，經校方盤點空間、老師同意釋出教具室後，將另在大樓西側新建3間廁所，目標在115學年度9月前工程改善完成，解決學生內急所需。

    何欣純指出，除了爭取經費、推動整建，她最重視的仍是學生安全，提醒校方未來動工期間必須做好動線及防護措施，未來會持續關心校園環境升級，讓孩子有更安全、更舒適的學習空間。

    林祈烽則指出，西屯國小是西屯區重要的文教核心，全校師生人數眾多，未來更有增班可能，原有廁所配置早已無法滿足現今需求，在國教署核定補助經費後，他也同步在議會提案爭取市府配合款，希望經費到位後盡速協助西屯國小增建廁所，為孩子及老師們打造更友善舒適的校園環境。

