宜蘭地檢「蘭陽識詐宣講團」成軍 首梯34名種子講師結訓

宜蘭縣警局刑大代理隊長鍾榜元擔任講師說明案情。（宜蘭地檢署提供）

明（11日）全國有19名檢察首長異動，宜蘭地檢署檢察長王以文，將調任士林地檢署檢察長，並由原福建金門地方檢察署檢察長王柏敦接任宜蘭檢察長。異動前夕，宜檢舉辦「蘭陽識詐宣講團」種子講師結訓課程，王以文特地陪伴學員至最後一刻，並頒發感謝狀給首梯34名講師，寄予厚望反詐外，也要宣講反賄與反貪，維護選舉年的乾淨選風。

王以文說，當前詐欺犯罪手法快速變化，結合AI科技工具與話術操控，對社會信任及民眾財產安全造成嚴重威脅，單靠司法機關偵查追訴不足因應，亟須全民共同參與。

請繼續往下閱讀...

他強調，宣講團將「識詐」列為首要任務，並納入「反賄選」與「反貪腐」議題，面對即將到來的地方公職人員選舉，維護乾淨選風及清廉行政體系，是守護民主法治的重要基石，更是保障鄉親權益的重要防線。

「蘭陽識詐宣講團」正式成軍，培訓課程主要由宜蘭地檢署主任檢察官陳怡龍、宜蘭縣警局刑大代理隊長鍾榜元與退休銀行襄理李柔嫻等人擔任講師，就詐騙趨勢解析、案例說明、宣講技巧及風險辨識重點，協助學員建立正確法治觀念與應對能力。

宜檢表示，首批34名結訓學員背景多元，涵蓋公務機關主管同仁、基層臨時人員及熱心公益的在地民眾，未來將陸續走入機關、社區與基層單位，協助推廣識詐和廉政理念，將法律知能轉化為守護蘭陽的溫暖力量。

宜蘭地檢署檢察長王以文感謝識詐宣講種子講師為反詐宣講的付出。（宜蘭地檢署提供）

宜蘭地檢署主任檢察官陳怡龍分享「反詐反賄宣導技巧與經驗」。（宜蘭地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法