農業部公告：浣熊、毒蛇、河口鱷 5/1起家庭禁養

農業部去年10月預告將把攻擊性高、對民眾與環境可能造成嚴重威脅的河口鱷、毒蛇、浣熊等列為黑名單，經溝通與預告期滿，今（10日）正式公告，5月1日起全面禁止家庭飼養，飼主應在公告生效起1年內登記，並接受地方派員現場查核，才可續養。

農業部今公告自今年5月1日起新增禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等動物，動保司表示，因這些動物如果遭到棄養或不慎逃逸，可能會對民眾與環境造成威脅，經與各界溝通並預告期滿後，將於公告時間起全面禁止一般家庭飼養，而針對原有的飼主，則應在公告生效日起1年內，到農業部的「寵物登記管理資訊網-禁養動物登記系統」登記填報資料，之後再由動物飼養所在地的縣市政府會派員至現場，確認核對動物狀況後，才可合法續養直到動物終老。

動保司表示，這次禁止飼養對象主要規範一般民眾的家庭寵物飼養行為；若是動物展演業者、學術研究機構實驗動物，或現行具經濟用途（如河口鱷養殖）之飼養者，在符合相關法令規範下，仍可向地方政府申請同意飼養。

農業部呼籲，民眾在選擇寵物時應審慎評估自身能力及環境，切勿飼養具高度危險性之動物，並落實終養不棄養，共同維護社會公共安全與動物福利。

