生力軍挹注！ 屏東新園琉球線 大福航運今起復航

大福航運今天正式復航。（記者陳彥廷攝）

經營屏東鹽埔港至小琉球交通船航線的大福航運公司，去年11月無預警宣布暫停航線，經過近半年的內部重整並引進新資金，於今天正式復航，業者強調，其中兩艘船進行上架大整理，可為遊客提供安全、高品質載運服務，於此時復航更為未來的旺季作準備。

位於屏東縣新園鄉鹽埔港的「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」在2024年中啟航後，有大福航運及聯營公司投入，雖曾有榮景，但大福航運去年11月宣布暫時停航，偌大航運園區僅剩聯營的每日一班，為讓場館重振聲勢，屏東縣政府積極協調，後續有新業者入資，也承接相關船名及航線等，今天早上復航時，當大福2號駛出港，特地鳴笛3聲，象徵「重出江湖」。

屏縣府表示，新園琉球線為往返小琉球的重要航線，為有效增加海運運輸能量及提升海運服務品質，積極尋找其他業者投入營運，終於在旅遊旺季前讓航線正式重啟服務鄉親及遊客，大福航運復航後，將採固定航班方式行駛，週一至週五每日2航次，鹽埔漁港發船時間為9點30分及10點50分，琉球新漁港發船時間為10點10分及16點30分；週末每日5航次，鹽埔漁港8點、9點半、10點50分、13點20分及14點40分，琉球發船時間為8點40分、10點10分、11點30分、14點、16點30分，因應平日通勤需求及假日觀光旅遊人潮。

