北市承德路地下也設貯留管 蓄水容量約20座泳池

台北市將在承德路地下興建貯留管，以台北數位產業園區為起點，沿承德路向北推進至成淵高中，貯留量約20座標準游泳池容量。（台北市水利處提供）

台北市繼在敦化北路建置大型地下貯留管，今年將再推動承德路地下貯留管設施，以台北數位產業園區為起點，沿承德路向北推進至成淵高中，全長約1600公尺，蓄水容量約相當於20座標準游泳池容量，台北市水利工程處表示，可有效提升圓山大龍集水區整體降雨容受力，強化區域防洪韌性。

水利處表示，「敦化北路地下貯留管」約1117公尺，預計提供約3萬2000立方公尺的雨水貯留空間，蓄水容量相當於16座標準游泳池，可強化敦化北路與小巨蛋周邊的排水韌性並增加降雨容受力，大幅降低積水風險；今年2月3日第一次開資格標，因廠商數不足而流標，2月24第2次開資格標，有一家廠商投標，目前辦理評選作業中。

水利處持續推動第二處於承德路興建地下貯留管，將於明（11）日晚間在大同區公所舉辦地方說明會；水利處表示，「承德路貯留設施新建工程」規劃以台北數位產業園區為起點，沿承德路向北推進至成淵高中，貯留管內徑約5.6公尺，總長度約1600公尺，整體貯留量約3萬7000立方公尺，相當於約20座標準游泳池容量，可有效提升圓山大龍集水區整體降雨容受力，強化區域防洪韌性。

水利處雨水下水道工程科指出，台北市為高度開發城市，於市區開挖興建大型排水設施施工困難，亦可能對市民生活及交通造成影響。因此參考國外先進城市經驗，將滯洪空間概念由傳統「平面」轉化為「線性」，採用潛盾工法於地下進行隧道挖掘，可大幅降低施工期間對交通及周邊環境的影響，工程完成後也不影響地面既有公共空間及民眾使用。

