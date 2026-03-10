為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造鄰里公園 高雄鳳山公兒10改善工程3/11開工

    2026/03/10 10:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄鳳山區公兒10公園改善工程3月11日動工，此為模擬圖。（記者王榮祥翻攝）

    高雄鳳山區公兒10公園改善工程3月11日動工，公園處表示將以「健康促進」為核心，針對動線及設施做檢討與調整，期打造更貼近日常使用需求的鄰里公園。

    公園處表示，公兒10基地位於鳳山北仁街、鳳仁路110巷，面積約0.66公頃，東側緊鄰坔埔排水，南側是公有停車場，交通便利、環境清幽，是附近居民散步、聊天、放鬆心情的去處。

    園區未來將規劃環狀步道系統，串聯東側既有散步路線，形成連續且易於使用的步行空間，適合散步、慢跑及日常運動；步道周邊將搭配灌木及綠化植栽，並結合鄰近水岸景觀，營造舒適宜人的戶外活動氛圍。

    此外，園區南側將設置體健設施區，規劃內容特別考量銀髮族及成人使用需求，配置操作簡單、動線清楚的運動設施，協助民眾進行基礎體能訓練與伸展活動，促進健康生活；同時也將適度設置休憩座椅與停留空間，提升整體公園使用的友善度與便利性。

    公園處說明，公兒10改善工程預計於3月11日開工，並於10月完工啟用，完成後將有助於提升鳳山地區公共空間服務品質，提供居民1處結合運動、休閒與日常交流功能的優質鄰里公園，進一步完善社區生活環境，落實健康城市的施政目標。

    高雄鳳山區公兒10公園改善工程3月11日動工，此為模擬圖。（記者王榮祥翻攝）

    高雄鳳山區公兒10公園改善工程配置圖。（記者王榮祥翻攝）

    高雄鳳山區公兒10公園改善工程配置圖。（記者王榮祥翻攝）

