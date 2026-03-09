為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    守護生命第一線！高級救護技術員開訓 鍾東錦勉勵成「活菩薩」

    2026/03/09 17:49 記者彭健禮／苗栗報導
    鍾姓婦人於前年在家中羊水破裂，經高級救護技術員黃雅慧及隊員黃柏璁、邱國境協助急產救護，順利產下一女嬰。鍾婦母女今出席開訓會場，向當日救護人員致謝。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府消防局今（9）日舉辦年度高級救護技術員（EMT-P）訓練開訓典禮，共有縣內20名救護人員參加，並協助代訓新竹縣政府消防局4名救護員。縣長鍾東錦為受訓隊員授裝，並勉勵受訓人員全力以赴，精進訓練技能，在有意外發生時，第一時間挽回鄉親性命，像「活菩薩一樣」，守護縣民的生命安全。

    鍾姓婦人於前年在家中羊水破裂，經高級救護技術員黃雅慧及隊員黃柏璁、邱國境協助急產救護，順利產下一女嬰。鍾婦母女今也出席開訓會場，向當日救護人員致謝，鍾東錦也贈送「消防熊寶寶」及紅包恭喜，場面溫馨。

    消防局長匡夢麟表示，高級救護技術員是緊急救護體系中最關鍵的專業人力，肩負到院前高風險、重症傷病患的即時處置任務。苗栗縣消防局於過去3年，共推派30名優秀的救護人員參加EMT-P訓練，人數由19人成長到54人，急救成功率也從2022年的18%，提升到今年的32%。

    鍾東錦並分享護理師出身的妻子陳美琦緊急救人命經驗，他說，一次朋友聊天的場合，有人突然倒下，經陳美琦救醒，送醫院沒事，勉勵受訓人員全力以赴，精進訓練技能，在有意外發生時，第一時間挽回鄉親性命，像「活菩薩一樣」，守護縣民的生命安全。

    苗栗縣政府消防局今（9）日舉辦年度高級救護技術員（EMT-P）訓練開訓典禮，縣長鍾東錦等人為受訓隊員授裝。（圖由縣府提供）

