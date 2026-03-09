為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    飛魚季維護蘭嶼文化、海洋生態 海巡東部分署護漁專案啟動

    2026/03/09 17:45 記者劉人瑋／台東報導
    海巡東部分署今起進行飛魚季護漁，從海空監控海域。（海巡署東部分署提供）

    海巡東部分署今起進行飛魚季護漁，從海空監控海域。（海巡署東部分署提供）

    海巡署東部分署自10年前，每年於飛魚季期間執行「強化蘭嶼地區及周邊海域海洋資源維護專案」，該專案旨在維護蘭嶼地區的海洋生態與傳統飛魚文化，並持續打擊違規採捕行為。

    今年度專案自3月9日起正式啟動，將持續至6月18日。第十巡防區指揮部整合線上勤務資源，搭配多功能艇進駐開元港執行近岸巡查工作，同時調派第四無人機區隊進駐執行空中偵巡，配合全天候不間斷的陸域巡邏勤務及雷達的海面監控，確保海域安全，專案期間亦特別成立通報專線，以即時回應民眾訴求。

    為提升專案執行效能，任務執行前由第十巡防區指揮部主任馬力耘率領各勤務單位主管，拜會各村村長，藉以周延專案勤務作為，並於9日主持聯合勤前教育，要求所屬各任務單位務必落實勤務作為，持續守護蘭嶼傳統飛魚文化。

    第十巡防區指揮部呼籲，維護蘭嶼地區海洋生態與傳統文化，需社會大眾共同參與，期盼透過國人與該署各任務單位的協力合作，持續降低違規採捕案件，促進海洋生態永續經營及蘭嶼地區傳統飛魚文化的延續。

    海巡東部分署拜會蘭嶼當地村長，共同維護傳統祭儀。（海巡署東部分署提供）

    海巡東部分署拜會蘭嶼當地村長，共同維護傳統祭儀。（海巡署東部分署提供）

    海巡署東部分署自10年前，每年於飛魚季期間執行「強化蘭嶼地區及周邊海域海洋資源維護專案」。（海巡署東部分署提供）

    海巡署東部分署自10年前，每年於飛魚季期間執行「強化蘭嶼地區及周邊海域海洋資源維護專案」。（海巡署東部分署提供）

