桃園高中職博覽會3/14登場 抽獎、體驗一次看

桃園市教育局長劉仲成（左2）邀請學生踴躍參加高中職博覽會，完成闖關可獲限量桌遊禮品。（記者李容萍攝）

桃園市高中職博覽會邁入第14年，將於3月14、15日上午9點至下午4點於國立中央大學依仁堂籃球館及排球館舉行，今年以「品牌教育啟未來，科技驅動新視界」為主題，結合市轄公私立高中職、專科學校，以及馬祖高中、中正預校等共39所學校設攤，預計吸引2萬人次到場參觀，完成闖關可獲限量桌遊禮品。

教育局長劉仲成今（9）日啟動博覽會宣傳表示，除普通高中，技術型高中亦是符合學生多元學習特質的重要升學進路。透過博覽會，學生與家長可深入了解各校專業群科特色及未來發展方向，協助孩子找到最適合的學習舞台。

今年高中職博覽會規畫三大實作體驗情境區，讓學生、家長參與、實際操作，例如啟英高中推出「室內設計師先修班：從水泥灌模到文創設計夢」，帶領學生認識建材美學，並親手灌製專屬文創模具，體驗室內設計的創意與實作。

又如，光啟高中推出「F1夢工廠：極速賽車手與技師的誕生」，透過穿戴賽車服、操作電動工具進行基礎維修，感受賽車團隊合作與職人精神；中壢高商推出「AI繪圖魔法師：專屬Q顏徽章製造所」，體驗AI生成藝術，將個人形象轉化為Q版角色，並製作成專屬徽章，把數位創意化為實體紀念。

劉仲成說，桃園市長期重視技職教育發展，今年再次攜手台積電慈善基金會，於3月11日下午1點至3點及12日午9點至下午3點辦理「在地產業博覽會」，串聯36家在地優質企業，包括半導體、AI科技、綠能工程、精密製造、生技醫療、現代服務產業等多元領域，希望讓學生能近距離了解產業現況，思考自己未來的方向。

另外，安排名人講座、徵才媒合、產業趨勢分享及學生社團表演等豐富內容，深化產學交流，協助青年學子探索未來方向。提供國中技藝班學生及高中職學生了解產業現況與未來趨勢，強化專業知能，為未來投入職場做好準備，落實「在地人才、在地培育」目標，預計吸引5千人次到場參觀。

此外，市府已於月前啟動「網路博覽會」，整合各校科系資訊與學校介紹影片，並辦理線上抽獎活動，提供多項好禮；14、15日活動期間規畫自中壢火車站前桃園客運總站新站，往返中央大學依仁堂籃球館及排球館的免費接駁專車。

啟英高中校長彭昭勳（中）歡迎學生、家長出席即將登場的今年高中職及在地產業博覽會。（記者李容萍攝）

各學生團隊為桃園市高中職及在地產業博覽會宣傳熱力演出。（桃園市教育局提供）

