竹縣新建總圖 議員蔡蕥鍹促新竹州圖書返鄉納入營運

新竹縣政府文化局在2013年捐贈約4000冊新竹州圖書館圖書予國史館台灣文獻館，新竹縣議員蔡蕥鍹認為，文化局耗資近12億興建總圖書館，卻讓新竹縣核心史料「流落在外」，建議積極推動州圖返鄉，未來納入總圖營運計畫，以館際合作方式建立調閱與研究支持機制。

文化局長朱淑敏表示，當年捐贈州圖是基於以借重其研究、典藏、修復、維護的資源能力。為綜合考量新建總圖的功能定位、空間配置，日前拜訪國史館台灣文獻館，了解目前新竹州圖書館圖書典藏保存維護狀況，及後續研究、展示等應用計畫。經參訪，該批藏書已全數編目建檔納入館藏，讀者可於網站公開查閱或至現場調閱紙本，該館並編列經費逐年辦理數位化。

朱淑敏表示，國史館具有台灣總督府檔案等文獻檔案查詢系統開發經驗，嘉惠眾多研究需求，文化局將與國史館共同合作辦理數位計畫，以發揮藏書全民公共財的最大效益。因舊籍原件宜保存於恆溫恆濕環境，如有展覽需求，可採複製件展出。目前已規劃於總圖室內3樓設置主題專區，將朝向設置特色展櫃，採特展方式定期呈現。

另文化局經參訪半線文教基金會，獲得翁金珠董事長慨然允諾捐贈該館新竹州圖書館、新竹文獻委員會藏書，數量則待進一步確認。

蔡蕥鍹表示，縣民真正關心的不是「能不能在網路上查到文獻」，而是新竹自身的文化記憶能否回到家園，甚至在公共空間被看見、被研究、被教育使用。尤其總圖即將啟用，典藏與知識公共化本就是核心任務，文化局卻被動以對，令人失望！

她要求文化局提出具體作為，包括釐清州圖返鄉的責任分工，並公開進度；將「典藏修護人力」與「專區空間」納入總圖營運計畫，提出年度預算與招募人力和培訓時程；此外，以館際合作方式建立調閱與研究支持機制，讓州圖古籍不是「回來放著」，而是回來以後能被使用、被詮釋、被教育，把城市的根找回來！

