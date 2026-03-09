苗栗大桃坪土資場核准營運 居民抗議：環評訴訟未結束不應放行

苗栗縣政府核准大桃坪土石方堆置場營運許可，自救會今（9）日早上集結拉布條抗議，訴求「環評訴訟未結束，縣府不應放行營運」。（記者彭健禮攝）

苗栗縣大桃坪土石方堆置場，鄰近明德水庫且主要聯外道路也由頭屋鄉出入，引發地方反對，組自救會並提起撤銷環評之行政訴訟審理中，惟縣府核准該土資場營運許可，自救會今（9）日早上集結拉布條抗議，訴求「環評訴訟未結束，縣府不應放行營運」。對此，縣府水利處強調，該土資場興設，過程皆依法行政，稍後會發布說明。

自救會與數十位鄉親今早在明德水庫光電停車場旁，綁頭帶、立字牌並拉起布條「誓護明德水源不讓廢土污染」、「明德、大龍、獅潭村反對大桃坪土石堆置廢土進場」，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安也到場聲援。

請繼續往下閱讀...

自救會會長李禮爐表示，此案於2020年開始，前縣長徐耀昌時申請1年後就退件了，因為有明德與劍潭水庫自治法條規定不得開發。但現任縣長鍾東錦上台後就核准興辦事業開發，他質疑有弊端。

陳品安則表示，此案一直以來有很多爭議，環評雖已通過，但自救會也提起撤銷環評的行政訴訟。此爭議案件就像過去的坤輿掩埋場，縣府要重視居民意見，若要試營運，也要與居民溝通。

陳品安指出，且縣府核准此案，與中央、地方投資10多億元開發明德水庫觀光是強烈的衝突。她認為地方發展，是要給居民共同賺錢的機會，但不應該是單一集團來賺錢，她會與自救會站在一起，並希望縣府要重視民意，不要一意孤行，為了財團輾過鄉親的心，也不希望坤輿掩埋場爭議在此發生。

鄉民代表彭清文則呼籲自救會與反對鄉親全力阻擋，表示縣府在明德水庫發展陸海空觀光景點，但業者在環說書的資料每小時運土車輛平均是21輛，出入就是42趟車次，批評縣府一手推觀光、一手又核准土資場營運，是自打嘴巴。

民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安到場聲援。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法