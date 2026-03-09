為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗大桃坪土資場核准營運 居民抗議：環評訴訟未結束不應放行

    2026/03/09 11:12 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府核准大桃坪土石方堆置場營運許可，自救會今（9）日早上集結拉布條抗議，訴求「環評訴訟未結束，縣府不應放行營運」。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣政府核准大桃坪土石方堆置場營運許可，自救會今（9）日早上集結拉布條抗議，訴求「環評訴訟未結束，縣府不應放行營運」。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣大桃坪土石方堆置場，鄰近明德水庫且主要聯外道路也由頭屋鄉出入，引發地方反對，組自救會並提起撤銷環評之行政訴訟審理中，惟縣府核准該土資場營運許可，自救會今（9）日早上集結拉布條抗議，訴求「環評訴訟未結束，縣府不應放行營運」。對此，縣府水利處強調，該土資場興設，過程皆依法行政，稍後會發布說明。

    自救會與數十位鄉親今早在明德水庫光電停車場旁，綁頭帶、立字牌並拉起布條「誓護明德水源不讓廢土污染」、「明德、大龍、獅潭村反對大桃坪土石堆置廢土進場」，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安也到場聲援。

    自救會會長李禮爐表示，此案於2020年開始，前縣長徐耀昌時申請1年後就退件了，因為有明德與劍潭水庫自治法條規定不得開發。但現任縣長鍾東錦上台後就核准興辦事業開發，他質疑有弊端。

    陳品安則表示，此案一直以來有很多爭議，環評雖已通過，但自救會也提起撤銷環評的行政訴訟。此爭議案件就像過去的坤輿掩埋場，縣府要重視居民意見，若要試營運，也要與居民溝通。

    陳品安指出，且縣府核准此案，與中央、地方投資10多億元開發明德水庫觀光是強烈的衝突。她認為地方發展，是要給居民共同賺錢的機會，但不應該是單一集團來賺錢，她會與自救會站在一起，並希望縣府要重視民意，不要一意孤行，為了財團輾過鄉親的心，也不希望坤輿掩埋場爭議在此發生。

    鄉民代表彭清文則呼籲自救會與反對鄉親全力阻擋，表示縣府在明德水庫發展陸海空觀光景點，但業者在環說書的資料每小時運土車輛平均是21輛，出入就是42趟車次，批評縣府一手推觀光、一手又核准土資場營運，是自打嘴巴。

    民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安到場聲援。（記者彭健禮攝）

    民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安到場聲援。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播