    10日中部以北下探12度 高山有望零星降雪

    2026/03/09 17:30 中央社
    大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣象署表示，明天中部以北下探12度，上半天受華南雲系東移，北、東部可能有局部短暫雨，今天下午至明天3000公尺以上高山有機會零星降雪。

    交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，這波大陸冷氣團有機會達到強烈大陸冷氣團等級，預計將影響到11日清晨，12日又有另一波大陸冷氣團南下，將影響至13日，強度與這波類似、但偏乾，同樣不排除達到強烈大陸冷氣團等級。

    降雨部分，張承傳指出，明天上半天受華南雲系東移影響，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區可能有局部短暫雨，而中南部平地清晨可能會有零星降雨，他提到，明天下午至11日水氣逐漸減少，僅東半部地區、恆春半島跟西半部山區有局部降雨，其他地區轉為多雲。

    張承傳表示，預計12日北海岸、東北部、東部有局部降雨，桃園以北、台東、恆春半島有零星降雨，13日後各地都是多雲到晴，僅北海岸、東半部、恆春半島可能有零星降雨，14至16日偏乾，各地大多為多雲到晴。

    溫度變化方面，張承傳指出，明天中部以北、東北部低溫降到攝氏12至14度，其他地區15至17度，白天北部氣溫上升幅度有限，高溫僅14至16度，其他地區高溫可達18至20度，其中高屏可達22至23度。

    張承傳表示，11日北部白天高溫將回升到21度，中南部約25至27度，東部21至24度。

    張承傳指出，下一波冷氣團最冷時間點預計是在13日清晨，受輻射冷卻作用影響，預計溫度將比這波再略低一點，中部以北、東北部低溫約10至12度，其他地區13至16度，而14日起氣溫將回升。

    在降雪方面，張承傳表示，預計今天下午至明天，海拔3000公尺以上高山有機會零星降雪。

