    生活

    低溫來襲！ 桃園在地企業暖贈215條毛毯 攜手市府助街友禦寒

    2026/03/09 14:52 記者李容萍／桃園報導
    來來國際科技有限公司董事長蔡寶長（左3）捐贈215條毛毯，由社會局長陳寶民（右4）代表接受。（桃園市社會局提供）

    來來國際科技有限公司董事長蔡寶長（左3）捐贈215條毛毯，由社會局長陳寶民（右4）代表接受。（桃園市社會局提供）

    氣象署指出，今（9）日起至週日（15日），台灣將先後受到兩波大陸冷氣團影響，首波冷氣團於今日南下，北部及東北部氣溫隨時間下降，街頭生活者面臨嚴峻考驗。桃園市中壢區的來來國際科技有限公司董事長蔡寶長今日熱心捐贈市府社會局215條毛毯，盼協助街友度過寒冷天氣。

    社會局長陳寶民表示，此次禦寒物資將透過社工人員的實地訪視，確保每一份溫暖送到街友手上，感謝來來國際科技有限公司投入社會公益，與市府攜手建構更完善的社會安全網。社會局除持續結合民間資源提供物資協助，將透過安置輔導、就業轉介、醫療協助及租屋補助等多元服務，協助遊民重返穩定生活，並將優先提供給高齡、身心狀況不佳及近期新列冊關懷之個案，確保資源有效運用。

    陳寶民也說，社福政策也著重政府與民間的長期合作，期盼有更多企業與團體響應公益，共同關懷弱勢族群。未來該局將持續整合社福資源，深化遊民輔導服務，讓城市的每一個角落都能感受到社會的溫暖與支持。

    包括民進黨桃園市議員彭俊豪、黃崇真、魏筠、張曉昀，以及王珮毓的祕書袁杰等人也陪同捐贈，讚許來來國際科技蔡董善盡企業社會責任的義行，也期盼禦寒物資能及時送到街友手上。

    社會局長陳寶民（左r3）致贈感謝狀予來來國際科技有限公司董事長蔡寶長（右4）。（桃園市社會局提供）

    社會局長陳寶民（左r3）致贈感謝狀予來來國際科技有限公司董事長蔡寶長（右4）。（桃園市社會局提供）

    來來國際科技有限公司捐贈街友禦寒的毛毯。（桃園市社會局提供）

    來來國際科技有限公司捐贈街友禦寒的毛毯。（桃園市社會局提供）

