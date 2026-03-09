基市田徑場整建、仁愛市場空調更新 童子瑋：感謝中央挹注經費

基隆市仁愛市場2樓將於3月16日（下週一）展開冷氣替換工程。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

針對延宕多年的市立田徑場整建工程將於9月展開試營運，基隆市仁愛市場空調更新工程預計5月底前完成；對此，基隆市議長童子瑋表示，這兩項攸關民生重要建設終於有了明確進度。童子瑋表示，感謝中央政府分別為兩項工程挹注5880萬及1170萬元，基隆市議會持續監督工程品質與施工管理。

童子瑋表示，基隆市立田徑場陪伴基隆超過40年，從學校體育課、社團訓練到市民運動休閒，承載了許多人的青春記憶，但多年來設施逐漸老化，本次整建工程中跑道升級部分，感謝教育部體育署補助了5880萬元，預計將打造符合國際競賽規格的PU跑道。

童子瑋表示，仁愛市場的二樓餐飲區由於設備老舊，夏天悶熱的情況讓許多攤商與消費者消費體驗不佳。本次空調更新工程，由中央經濟部補助1170萬元，將全面汰換老舊設備，不僅改善市場環境與能源效率，更讓基隆的重要美食地標，能有更好的營業環境跟體驗。

童子瑋認為，地方建設除了地方政府的規劃與執行，也需要中央資源的支持。這兩項工程能夠順利推動，中央的補助扮演了重要角色，感謝中央相關部會對基隆的支持。

童強調，經費到位只是第一步，接下來最重要的，是市府的執行能力與工程品質。而工程期間可能帶來的影響，包括市場攤商的生計安排、施工期間的安全管理、田徑場對市民的友善開放，都需要市府做好配套與溝通。

童子瑋承諾，他會持續在議會關注相關進度，要求市府確實做好工程品質與施工管理，確保每一分公共資源都用在刀口上，讓這些建設真正為基隆市民帶來更好的生活環境。

基隆市立田徑場將於今年9月展開試營運。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

基隆市議長童子瑋（前排左）表示，感謝中央政府分別為田徑場、仁愛市場挹注5880萬及1170萬元，基隆市議會持續監督工程品質與施工管理。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

