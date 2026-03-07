會計所試題爭議 政大：命題構想取自國家考試與著名教科書

針對會計所試題爭議，政大校方今說明，命題構想係取自國家考試與著名教科書。（資料照）

國立政治大學會計所碩士班考試爭議案，政大校方今（7）日發聲明表示，接獲反映後即啟動調查與專業審查機制，經校內外專家審閱與比對分析，確認試題命題屬合理範圍，命題構想取自國家考試與著名教科書，未影響考試公平性，並配合教育部訪視，提供招生作業程序紀錄，確保考生權益。校方強調，政大對招生公平採取最高標準，對任何可能影響考試公信力的情事絕對零容忍。

政大說明，今年2月8日接獲相關訊息後，立即要求學系與命題委員就相關疑義提出說明，並啟動專業審查機制，邀集4位具中級會計學專業背景的審查委員（2位校內與2位校外專家），就試題內容、命題架構與實質考點進行獨立審閱與比對分析。

請繼續往下閱讀...

政大表示，昨日配合教育部訪視，針對招生作業包含命題、審題、彌封及成績核算在內之標準作業程序做完整說明，相關人員也接受訪談，政大恪守大學辦理招生規定審核作業要點，確保每位考生權益在國家的監管標準下獲得保障。

針對外界質疑之第4、5兩大題組，政大說明，其命題構想均源自公開之國家考試與經典教科書，第4題參考2016年關務特考計算題及學術界教科書通用之練習題，第5題以2022年地方特考三等財稅行政選擇題為核心思路，來源皆為公開資訊，並經命題者擴充與深化。

政大表示，在學科準則規範下，常見情境﹑比例﹑報表格式的相似性，會計學是一門高度專業化且受國際財務報導準則（IFRS）規範的學科，審查委員指，共通設定不等於抄襲，以第4題為例，「公允價值」評價比例或「每股盈餘計算至小數點後第2位」，皆為國內上市櫃公司財報之標準格式，亦是各大學研究所及國家考試的常見設定；不同試題間出現部分情境或題型相似屬常見現象，例如教科書習題、各大學會計所考試及國家考試題目，與補習班題目之間經常會出現部分相似情形。

政大也強調考點不同，測驗難度更高，擬測目標能力不同，經專業審查逐題比對後，題目相似處多屬文字與情境元素或題型結構上的相似，但命題之設計重視考生思維層次的辯證與整合，考試重點不同，該校試題與補習班試題自然產生明顯差異，包括深度與廣度之別，補習班題目多屬單一交易情境之片段式測驗；而政大試題採「高度整合式題組」設計，考生需同時判斷OCI、PPE重估、資產交換及減損等多重情境；測驗目的也不同，政大題目旨在評量考生「整體觀念統整」與「多層次分析能力」，其難度與作答要求遠高於坊間題目，依4位專業委員審查結果，認定政大試題具備明確的專業評量功能與鑑別度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法