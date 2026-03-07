免費一直拿！經典賽彰化派出肉圓美食應援 「排隊大軍」領5張券被噓爆！

彰化民眾熱情為經典賽台捷之戰的台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今天（7日）台灣對上捷克，由於台灣隊一開打就得分，讓彰化縣政府的應援現場歡聲雷動。不過，應援美食出現「排隊大軍」不斷重複排隊，有人重複拿5張號碼牌，引起其它民眾不滿，最後縣府人員只好進行勸離，以示公平。

由於昨天台日大戰以13比0落敗，球迷的心情也受到影響，今天到縣府一樓大廳的應援民眾就比昨天少，但加油士氣仍然高昂，抱著「必勝」的決心為台灣隊加油。

縣府今天發放的應援美食是阿璋肉圓與北斗肉圓生共800顆，排隊民眾必須先領號碼牌，再憑號碼牌來領取，結果現場出現「排隊大軍」，不斷的重複排隊，有人為了避免被認出來，還會換衣服、脫下外套來重複排隊，引發其他民眾的不滿。

不滿的民眾認為這是為了幫台灣隊加油的應援美食，這些「排隊大軍」卻是為了貪小便宜，把應援美食當成免費餐點拿回家吃，真的讓人超級不爽，又不是為了看棒球來，全是為了免費小吃才來，還重複排隊重複拿，做了最差的示範。

縣府教育處表示，重複排隊民眾都有勸離，明天還有一場美食應援，只要重複排隊就會勸離，希望民眾能夠遵守約定。

不過，也有民眾是自備餐點到場，純粹就是為了幫台灣隊加油，就算沒有拿到美食券或是拿到肉圓都完全不在意。

彰化縣政府為經典賽台捷大賽加油。（記者劉曉欣攝）

彰化縣政府大廳舉辦經典賽台捷大戰應援活動，有人還自備餐點來為台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

