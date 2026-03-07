為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    免費一直拿！經典賽彰化派出肉圓美食應援 「排隊大軍」領5張券被噓爆！

    2026/03/07 12:28 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化民眾熱情為經典賽台捷之戰的台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

    彰化民眾熱情為經典賽台捷之戰的台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

    2026年世界棒球經典賽（WBC）今天（7日）台灣對上捷克，由於台灣隊一開打就得分，讓彰化縣政府的應援現場歡聲雷動。不過，應援美食出現「排隊大軍」不斷重複排隊，有人重複拿5張號碼牌，引起其它民眾不滿，最後縣府人員只好進行勸離，以示公平。

    由於昨天台日大戰以13比0落敗，球迷的心情也受到影響，今天到縣府一樓大廳的應援民眾就比昨天少，但加油士氣仍然高昂，抱著「必勝」的決心為台灣隊加油。

    縣府今天發放的應援美食是阿璋肉圓與北斗肉圓生共800顆，排隊民眾必須先領號碼牌，再憑號碼牌來領取，結果現場出現「排隊大軍」，不斷的重複排隊，有人為了避免被認出來，還會換衣服、脫下外套來重複排隊，引發其他民眾的不滿。

    不滿的民眾認為這是為了幫台灣隊加油的應援美食，這些「排隊大軍」卻是為了貪小便宜，把應援美食當成免費餐點拿回家吃，真的讓人超級不爽，又不是為了看棒球來，全是為了免費小吃才來，還重複排隊重複拿，做了最差的示範。

    縣府教育處表示，重複排隊民眾都有勸離，明天還有一場美食應援，只要重複排隊就會勸離，希望民眾能夠遵守約定。

    不過，也有民眾是自備餐點到場，純粹就是為了幫台灣隊加油，就算沒有拿到美食券或是拿到肉圓都完全不在意。

    彰化縣政府為經典賽台捷大賽加油。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府為經典賽台捷大賽加油。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府大廳舉辦經典賽台捷大戰應援活動，有人還自備餐點來為台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府大廳舉辦經典賽台捷大戰應援活動，有人還自備餐點來為台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府大廳舉辦經典賽台捷大戰應援活動，有人還自備餐點來為台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府大廳舉辦經典賽台捷大戰應援活動，有人還自備餐點來為台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播