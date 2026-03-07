全台最美水溝在武陵農場 鋪滿櫻花花瓣絕美照片曝光

武陵農場目前正逢櫻花盛開的季節，連平日不起眼的水溝，都因為鋪滿了美麗的櫻花花瓣，儼然成為「全台最美水溝」。（圖：取自武陵農場臉書專頁）

平均海拔在1750至2200公尺左右的武陵農場，目前正逢櫻花盛開的季節，櫻花林大氣磅礡，美不勝收，連平日不起眼的水溝，都因為鋪滿了美麗的櫻花花瓣，儼然成為「全台最美水溝」，武陵農場的小編發佈這張絕美的照片之後，立即引起網友前前來朝聖，還意外引發這條水溝的命名競賽。

小編在武陵農場臉書專頁上寫說：誰說水溝只能是灰灰暗暗的？來到武陵農場，連水溝都要出來捲一下！XD 這大概是全台灣「身價最高」的一條溝了， 滿滿的櫻花地毯直接鋪好鋪滿。

請繼續往下閱讀...

小編還發起命名挑戰表示，這不是普通的水溝，這是「櫻之星光大道」！ 大家覺得這條路該叫什麼名字才夠霸氣呢？

大批網友立即響應，網友說：就叫「櫻溝路/櫻詩路」啊！也有網友取了充滿詩意的名字叫「落花留水溝」丶「落櫻之渠」或是「櫻之水道」丶「櫻落春泥渠」等等，不過，最多網友取名的，就是「櫻溝」了。

武陵農場櫻花花瓣隨風雨飄落，粉色花瓣鋪成一片浪漫的櫻花地毯。（圖由武陵農場提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法