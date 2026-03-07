為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全台最美水溝在武陵農場 鋪滿櫻花花瓣絕美照片曝光

    2026/03/07 11:37 記者羅添斌／台中報導
    武陵農場目前正逢櫻花盛開的季節，連平日不起眼的水溝，都因為鋪滿了美麗的櫻花花瓣，儼然成為「全台最美水溝」。（圖：取自武陵農場臉書專頁）

    武陵農場目前正逢櫻花盛開的季節，連平日不起眼的水溝，都因為鋪滿了美麗的櫻花花瓣，儼然成為「全台最美水溝」。（圖：取自武陵農場臉書專頁）

    平均海拔在1750至2200公尺左右的武陵農場，目前正逢櫻花盛開的季節，櫻花林大氣磅礡，美不勝收，連平日不起眼的水溝，都因為鋪滿了美麗的櫻花花瓣，儼然成為「全台最美水溝」，武陵農場的小編發佈這張絕美的照片之後，立即引起網友前前來朝聖，還意外引發這條水溝的命名競賽。

    小編在武陵農場臉書專頁上寫說：誰說水溝只能是灰灰暗暗的？來到武陵農場，連水溝都要出來捲一下！XD 這大概是全台灣「身價最高」的一條溝了， 滿滿的櫻花地毯直接鋪好鋪滿。

    小編還發起命名挑戰表示，這不是普通的水溝，這是「櫻之星光大道」！ 大家覺得這條路該叫什麼名字才夠霸氣呢？

    大批網友立即響應，網友說：就叫「櫻溝路/櫻詩路」啊！也有網友取了充滿詩意的名字叫「落花留水溝」丶「落櫻之渠」或是「櫻之水道」丶「櫻落春泥渠」等等，不過，最多網友取名的，就是「櫻溝」了。

    武陵農場櫻花花瓣隨風雨飄落，粉色花瓣鋪成一片浪漫的櫻花地毯。（圖由武陵農場提供）

    武陵農場櫻花花瓣隨風雨飄落，粉色花瓣鋪成一片浪漫的櫻花地毯。（圖由武陵農場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播