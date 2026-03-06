台中改建市場設「菜奇鴉」塗鴉公園撞名？ 網友抓包抄台南「菜奇鴨」

台中改建中央市場設「菜奇鴉」塗鴉公園。（圖：市府提供）

台中市北區中央市場拆除再開發，其中建設局斥3500萬打造全市首座塗鴉主題公園「菜奇鴉公園」，但消息傳出，不少網友抓包「撞名」台南早在2021年選出的台南市場吉祥物爆紅IP「菜奇鴨」，網友質疑台中市府涉抄襲，不少人抨擊「連菜奇鴨的名字都要偷」、「真的菜奇『訝』」。

台中市建設局強調，公園命名為貼合菜市場記憶軌跡，與台南市「菜奇鴨」吉祥物發展概念並不相同，各有其命名特色。

台中推動北區中央市場改造多年，去年終順利拆除既有建物正式啟動轉型再生，台中市政府規劃在舊址打造融合公園綠地、社會住宅及商業空間的多功能園區，其中，建設局負責的公園規劃率先在3月開工啟動進度，將打造全市首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」，將設塗鴉牆，成為北區舊城再生與青年文化進駐的重要新地標，預計10月完工。

不過，消息傳出後，近來引起不少網友熱議，直指，台南早在2021年已辦票選，選出台南市場吉祥物取名「菜奇鴨」，而且爆紅，台中市的「菜奇鴉」公園恐掠人之美，更有不少人直指根本「抄襲」、「參考直接變複製貼上」，更有人質疑，台南是市場吉祥物用「菜奇鴨」很合理，「你一個公園菜奇鴉是什麼來著」、「連菜奇鴨的名字都要偷」、「偷鴨賊」、「抄得這麼理直氣壯」，更有人說，「我台中人覺得丟臉」、「真的菜奇『訝』」。

台中市建設局澄清，全市首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」，公園命名是為貼合菜市場記憶軌跡，融合市場台語諧音並導入近世代塗鴉創作場域為命名考量，具有歷史傳承之意，同時注入新創融合，象徵舊城區活化邁向藝術化與多元發展的新里程，與台南市菜奇鴨吉祥物發展概念並不相同，各有其命名特色。

