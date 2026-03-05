為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公益路、台灣大道天橋不利行走拆除聲起 市府：使用率低優先

    2026/03/05 20:22 記者蘇金鳳／台中報導
    台灣大道河南路上的天橋，遭市議員張廖乃綸質疑不方便行動不便行走，建議橋下設行穿線。（記者蘇金鳳攝）

    台中市河南路台灣大道口、惠中路台灣大道路及公益路英才路的人行天橋建於民國80年左右，未顧及到無障礙需求，成為長輩、行動不方便者及推娃娃車家長夢魘，民眾說，惠中路台灣大道及公益路英才路天橋螺旋階梯，踏面長寬不一，很容易跌倒，要求拆除天橋，改劃設行穿線，方便行走。

    建設局說，市府積極向內政部國土署爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費，針對校園周邊道路及人行道，以及人流密集處之人行天橋及人行地下道納入改善工程；同時盤點使用率較低的人行天橋，經凝聚地方共識後，爭取中央補助經費辦理拆除。

    台中市人行天橋均為早期設置，很多都已老舊，不但不再是保護行人穿越馬路安全的保障，可能反而更危險，像公益路英才路、惠中路台灣大道的天橋，階梯都是螺旋式，階段有寬有窄，一不小心就可能會踩空而撲倒。

    有市民反映，公益路英才路的天橋旁邊有資訊商場買電腦，上天橋時就差點摔倒，建議拆掉天橋，改畫行穿線，雖然天橋是基於學生跨越馬路而設置的，但很多學校也沒有天橋，只要交通號誌、行穿線規劃好，還是可以保障學生的安全。

    另外，市議員張廖乃綸也指出，河南路台灣大道的十字路口設有天橋，但居民多住在天橋這一側，很多行動不方便的長輩、孕婦及推娃娃車家長都不方便上天橋，只能走有另一側有畫設行穿線馬路，走了ㄇ字形，非常不方便，希望能在橋下能劃設行穿線，以利民眾通行。

    交通局長葉昭甫說，會再研議，由於台灣大道有規劃捷運藍線，未來可能一併進行路面改善。

    公益路、英才路口天橋階梯螺旋式設計寬窄不一，民眾認為容易跌倒。（記者蘇金鳳攝）

