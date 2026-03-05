國2中路交流道僅規劃西向出入口匝道 市府研究增設東向匝道 要使半套變全套

國道2號中路交流道西行方向匝道聯絡道預定地，位於桃園市桃園區玉山路口。（本報資料照片）

台鐵「桃園鐵路地下化」設置中路車站，桃園市政府配合以區段徵收方式辦理車站整體開發區都市計畫，並規劃新闢國道2號中路交流道，但僅在國2西行方向設計出（至中路）入（往桃園）口匝道，東行方向則無匝道，又是「半套」交流道，市府去年底宣布第2行政園區落腳中路開發區，評估未來對洽公民眾並不方便，已由交通局辦理中路交流道增設東向匝道可行性研究，希望成為「全套」交流道，俟提報行政院通過即可進行用地取得、工程發包施工等作業。

交通局長張新福表示，國道2號為東西向高速公路，民眾可由國道1號桃園系統交流道接國2往東至南桃園、大湳與鶯歌系統到國道3號南下北上，反向可由國3接國2朝西經大湳、南桃園轉國1後南下北上。

請繼續往下閱讀...

張說，由於國2南桃園、大湳交流道經常塞車，市府配合鐵路地下化新設中路車站，規劃在這2個交流道中間增設中路交流道，原僅設計西向的出入口匝道，形成「半套」交流道，後因桃市第2行政園區確定落腳中路開發區，為讓中路交流道提供全向進出交通功能，所以辦理新增東向的出入口匝道可行性研究報告，包含匝道位置規劃、用地取得方式及費用評估、工程財務負擔等。

張新福表示，中路交流道西向匝道工程總經費為17.76億元，其中，交流道連絡道用地透過區段徵收取得，由桃園市政府負擔用地及拆遷補償費約4.25億元，工程費約13.51億元則由交通部國道公路建設管理基金負擔。

市府都市發展局長江南志說，因為桃市第2行政園區選定落腳中路，也讓中路開發案重要性倍增，內政部都市計畫委員會將加快審議程序，全案進度預計明年底進入土地徵收審議小組討論，後年啟動實質徵收程序，屆時，中路交流道西向工程可與中路區段徵收工程同步進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法