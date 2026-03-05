為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    美伊開戰第二架返台專機抵達 外交部與移民署專案協助快速通關

    2026/03/05 20:26 記者朱沛雄／桃園機場報導
    美伊開戰後，第2架從杜拜返台的阿聯酋航空EK366班機今天下午抵台，外交部政務次長陳明祺等人到場接機，並致贈象徵「平安回家」的蘋果酥給旅客。（記者朱沛雄攝）

    美伊開戰後，第2架從杜拜返台的阿聯酋航空EK366班機今天下午抵台，外交部政務次長陳明祺等人到場接機，並致贈象徵「平安回家」的蘋果酥給旅客。（記者朱沛雄攝）

    美伊開戰後，第2架從杜拜返台的阿聯酋航空EK366班機今天下午抵台，外交部政務次長陳明祺、交通部觀光署桃園機場旅客服務中心主任許大瑋等人到場接機，並致贈象徵「平安回家」的蘋果酥給旅客。

    外交部政務次長陳明祺表示，外交部高度重視滯留中東的國人安全，雖然外交部長林佳龍正以總統特使身分出訪友邦，但第一時間就指示成立因應小組親自指揮調度，並由政務次長吳志中坐鎮督導，他今天來桃機代表林佳龍及吳志中迎接返台國人，表達最誠摯的慰問與歡迎。

    旅客林小姐在達杜拜的第4天目睹美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊。她說，當晚待在旅館時，發現房間陽台正對面一處建築物遭攻擊，第1顆是空包彈沒有爆炸，約4、5分鐘後的第2顆飛彈襲擊就有火花，建築物也冒出濃煙，當時的第一個念頭就是趕快拿出手機錄影，後續行程都正常進行，今天也順利返台沒有受到影響，後來才知道那棟建築就是美國駐杜拜領事館。

    山富旅行社領隊黃先生說，在杜拜時間28日抵達當地就發生第一顆飛彈事件，不過後續行程除了一些地方休館，基本上所有行程都有走完。他也感謝政府提供很多協助，外交部人員在當地機場看到疑似台灣人就會主動詢問是否要返台、是否遇到困難需幫忙，在人多的機場裡也會告知領隊們更快速的行走路線，讓人覺得很安心。

    移民署國境事務大隊表示，今日阿聯酋航空EK-366班機搭載入境人數共539人，其中國人252人、外國人260人、機組員27人，國境大隊特別規劃3座「阿聯酋航空EK366專案查驗櫃檯」，方便國人儘速完成通關與家人團聚。

    美伊開戰後，第2架從杜拜返台的阿聯酋航空EK366班機今天下午抵台。（記者朱沛雄攝）

    美伊開戰後，第2架從杜拜返台的阿聯酋航空EK366班機今天下午抵台。（記者朱沛雄攝）

    移民署國境事務大隊國境大隊特別規劃3座「阿聯酋航空EK366專案查驗櫃檯」，方便國人儘速完成通關。（記者朱沛雄攝）

    移民署國境事務大隊國境大隊特別規劃3座「阿聯酋航空EK366專案查驗櫃檯」，方便國人儘速完成通關。（記者朱沛雄攝）

    旅客目睹美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊。（山富旅行社領隊黃先生提供）

    旅客目睹美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊。（山富旅行社領隊黃先生提供）

    旅客目睹美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊。（山富旅行社領隊黃先生提供）

    旅客目睹美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊。（山富旅行社領隊黃先生提供）

    旅客林小姐分享美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊情形。（記者朱沛雄翻攝）

    旅客林小姐分享美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊情形。（記者朱沛雄翻攝）

