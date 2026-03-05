台中耗資1.3億垃圾太空包 遭老鼠野狗啃破恐滋生傳染

民進黨台中市議員何文海查出，垃圾太空包疑遭老鼠、野狗啃破。（議員提供）

台中市於2025年編列1億3000元預算，以「垃圾分篩打包」（太空包）打包1617.5噸，堆置在文山掩埋場不到4個月，民進黨台中市議員何文海查出，包袋破損遭老鼠野狗啃食，痛批太空包受長期日曬影響，春雨將至滲入廚餘形成污水，可能引發野生動物傳染。

台中大里掩埋場累積堆置40萬噸垃圾，尚待文山垃圾焚化廠興建後去化，台中市府以「垃圾分篩打包」（太空包）方式暫時運至南屯區，遭居民抗議僅打包1617.5噸，約占總量的0.4%就停擺至今，疑因氣候多變加上長期日曬影響，部分材質不當破損，導致垃圾廚餘外露，吸引老鼠野狗啃食。

何文海今天（5日）趕到文山掩埋場，在場指出，破損太空包內含廚餘，已吸引野狗及老鼠啃食，導致破損狀況加劇，加上近期降雨，雨水滲入包內形成污水蔓延，現場臭氣四溢，周邊居民反映擔憂氣溫回升後，恐淪為傳染病與蚊蟲孳生溫床。

中市府強調，因應大里掩埋場飽和採「垃圾打包」，有效阻絕污染，並由文山掩埋場承接部分垃圾移置作業，規劃在當地暫置5年後，待「台泥達環文山合作聯盟」以94億3千2百萬元投資新廠完工，焚化爐落成再進行垃圾去化。

垃圾太空包破損臭氣四溢。（何文海提供）

