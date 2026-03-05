新北賞山櫻花 農業局推薦淡水、三芝農再社區

農業局推薦淡水樹興社區、三芝三和社區賞櫻。圖為三芝三和社區三生步道。（新北市農業局提供）

新北要去哪裡賞山櫻花？農業局長諶錫輝指出，農業局推薦淡水樹興社區、三芝三和社區，從山城花道到溪畔步道，北海岸風景彷彿套上粉色春日濾鏡，2處農村再生社區在鄉親努力下營造出不同特色，還有手作活動可以參與。

農業局介紹，樹興社區鄰近淡海輕軌V03淡金鄧公站，擁有長約4公里的滬尾櫻花大道，花季時櫻花沿路盛開，形成夢幻粉色隧道，是淡水經典賞櫻處；近年社區推動蒔茶復育，復耕面積近25公頃，發展出茶籽油、手工土雞蛋捲等特色農產品與茶油系列DIY，展現生產、生態並行的農村永續成果，有意參加手作活動，請先電洽樹興社區發展協會許元耀先生（0975-862-636）預約。

另外，農業局指出，沿著台2線淡金公路轉北13線公王路，即可抵達三芝區三和社區內「三生步道」，步道沿大坑溪綿延約2公里，種植山櫻花、昭和櫻與吉野櫻等多種櫻花，花開搭配小橋流水、梯田山景，景緻層次分明；入口附近的希望市集販售社區研發特色洛神花系列產品，賞花之餘也能深入感受農村生活的溫度，詳洽三和社區發展協會執行長劉秀鳳小姐（0910-053-855）。

農業局補充，市府將持續以生活、生產、生態等面向協助推動社區永續發展，更多最新花況資訊可以搜尋「賞花快報」粉專追蹤。

農業局推薦淡水樹興社區、三芝三和社區賞櫻。圖為樹興社區滬尾櫻花大道。（新北市農業局提供）

