騎共享機車要小心！陳宥丞揭北市藏361罰單陷阱

陳宥丞指出，台北市目前有361個共享機車的罰單陷阱。圖為共享機車。（資料照）

淨零碳排是未來趨勢，共享運具也成新興熱門運具之一，不過台北市議員陳宥丞指出，台北市隱藏針對共享機車的「罰單陷阱」，數量還高達361個，業者在申請帳號時可能將「禁止停放於限時車格」車位放在眾多服務條款中，如將車停在限時停車格，違約就會被收「調度處理費」，如再加上超出法規規定的停放時間，加上罰單最高可能要付3200元。北市交通局表示，業者已於APP揭示相關規定，也有部分業者在還車時以警示訊息提醒用戶。

陳宥丞表示，民眾平常通勤趕時間，時常會騎共享機車，但台北市卻暗藏罰單陷阱，從2023年至2025年10月，台北市共有1500件因為誤停而被開罰或收費的案件；而台北市共有54處、超過300個罰單陷阱停車格，正虎視眈眈等無辜的市民上鉤。

請繼續往下閱讀...

陳宥丞認為，智慧城市是台北市身為首都的發展願景，不能再讓市民靠運氣停車，他要求交通局可引入電子圍籬技術，針對此361格劃設電子禁停區，並要求業者善盡告知義務；業者則引進即時還車防呆，讓APP還車時主動警示限時格位。

台北市交通局表示，共享機車業者已於APP、會員條款揭示相關規定，並載明違規停放將收取調度費用；部分業者也於APP以顏色標示時段性、限時停車格，當使用者將車輛停放於限時車格周邊時將跳出警示訊息提醒用戶確認。

針對設置電子圍籬，交通局說，鑑於機車停車格位範圍窄小，且GPS訊號容易受到遮蔽、反射或訊號干擾等因素影響，設置電子圍籬或藍牙設備，尚有訊號飄移影響民眾還車疑慮，且停車格位常因地方需求調整，更有設備裝置不易問題。經業者評估後，認為設置成效有限，目前難以依此方式管制民眾使用。交通局已要求業者透過多元管道加強宣導，提示使用者應遵守停車規範，保障使用者權益。

此外，部分業者已於APP以顏色標示時段性、限時停車格，當使用者將車輛停放於限時車格周邊時將跳出警示訊息提醒用戶確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法