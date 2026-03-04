戰火後首航！阿聯酋EK366航班抵台 接機家屬淚擁如隔世

前往桃園機場接機的王小姐在入境大廳與平安歸來的先生相擁而泣。（記者朱沛雄攝）

受中東戰火影響，阿拉伯聯合大公國等國家關閉領空，阿聯酋航空今（4）日恢復飛航桃園機場，第一架飛台的EK366航班下午飛抵台灣，飛機降落桃園機場時，機艙響起一陣掌聲及歡呼，旅客下飛機後表示很開心回到台灣，而在入境大廳也有接機的民眾與久違的親人相擁而泣。

伊朗對周邊國家攻擊，導致阿拉伯聯合大公國等國家關閉領空，自上月28日開戰後，今（4）日終於有首架阿聯酋航空（Emirates）客機飛來台灣。這架阿聯酋航空EK366航班搭載旅客501人，其中本國籍旅客275人、外籍旅客226人，下午15時58分抵達桃園機場。交通部觀光署副署長黃荷婷、外交部領務局機場辦事處主任李盈興、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫在登機門口送上象徵平安回家的蘋果酥，歡迎旅客平安返抵台灣。

旅客賴小姐原本預計1日返台，因戰爭爆發空域關閉訂不到機票，透過任職航空公司的同學得知今天有班機飛回台灣，趕快購買機票才得以返台。

賴小姐說，她在當地親眼看到防空飛彈打爆無人機，雖然聲音聽起來像是煙火，但爆炸後的衝擊波震撼的威力，讓她感到害怕，直到現在仍心有餘悸，即使搭飛機也還會擔心，希望以後中東、兩岸、世界都能和平。

前往機場接機的王小姐在入境大廳與平安歸來的先生相擁而泣。他說，原本和先生一起前往杜拜的她因簽證問題提早返台，這幾天只能很理性的去分析事情，無法多想什麼，戰爭一發生就好像跟先生寫了一封訣別書，告訴深愛對方的彼此都是很幸福的。

旅客王小姐說，他們1家7口前往杜拜旅遊，從1日就開始等機位，甚至已經在飯店大廳準備前往機場，卻又接獲取消的訊息，前幾天還在路上聽到爆炸聲響，就看到天空不停冒煙，在飯店裡也常常聽到爆炸聲響，平安回到台灣小朋友都非常想去上學，因為上學是很難得珍貴的。

一名旅行社領隊莊小姐說，當地狀況發生後她就立即帶旅客回飯店，本來全團55人預計分兩梯返台，幸好在公司的協助下順利買到機票。她指出，除了相關訊息，旅客們最需要的就是實質上的機位，她有感受到政府的努力，先前很多領隊還無法得知回程計劃，但都已陸續收到相關的消息。

阿聯酋航空EK366航班搭載旅客501人飛抵桃園機場，前往杜拜參加籃球菁英營的蔡小姐在入境大廳與前來接機的母親相互擁抱。（記者朱沛雄攝）

見到女兒平安回國，前往接機的母親激動落淚。（記者朱沛雄攝）

受中東戰火影響，阿拉伯聯合大公國等國家關閉領空，阿聯酋航空今（4）日恢復飛航桃園機場，第一架飛台的EK366航班下午飛抵台灣，旅客下飛機後面露開心表情。（記者朱沛雄攝）

阿聯酋航空EK366航班搭載旅客501人，其中本國籍旅客275人、外籍旅客226人，4日下午15時58分抵達桃園機場。接機民眾準備標語送給平安歸國親友（記者朱沛雄攝）

阿聯酋航空今（4）日恢復飛航桃園機場，第一架飛台的EK366航班下午飛抵台灣。（記者朱沛雄攝）

阿聯酋航空EK366航班搭載旅客501人，其中本國籍旅客275人、外籍旅客226人，下午15時58分抵達桃園機場。機場公司董事長楊偉甫等人在登機門口送上象徵平安回家的蘋果酥，歡迎旅客平安返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

阿聯酋航空EK366航班搭載旅客501人，其中本國籍旅客275人、外籍旅客226人，下午15時58分抵達桃園機場，觀光署派員在登機門口舉牌歡迎國人平安歸國。（記者朱沛雄攝）

