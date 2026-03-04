台中超巨蛋要來了！中信集團搶先提案 投資546億、容納4.5萬人

台中市運動局舉辦超巨蛋招商說明會。（圖：市府提供）

台中宣布興建容納逾3萬人的「超巨蛋」，推動「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案」，中市府今舉辦招商說明會，因所在地位台中「蛋黃區」水湳經貿園區，吸引壽險業者、建設、商場與飯店業者參與；台中市運動局長游志祥指出，相關投資規劃逾500億，招商公告4月27日截止後，預計5月底、6月初就廠商提出的投資計畫書進行甄審，若順利盼能在年底前簽約。

中信集團旗下台灣人壽提案

WBC世界棒球經典賽將開打，各界再度關切台中市投建「超巨蛋」計畫；游志祥表示，台中市超巨蛋計畫規劃超過3萬席的大型室內多功能運動場館，採園區型整體開發模式，盼結合旅館、商場、公園及休閒機能，打造融合運動、娛樂與觀光的複合型巨蛋園區。這項計畫日前徵求民間提出可行性評估報告後，僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，該報告書規劃興建容納4.5萬個座位的蛋體及興建商場、旅館等，投資規模達546億元，市府開會後，認可相關評估可行，1月26日公告招商至4月27日止。

市府今辦理招商說明會，因此案預定地位於中台灣核心的水湳經貿園區，南來北往交通便捷，具備良好區位與發展優勢，說明會參與熱烈，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等多元產業代表到場。

游志祥指出，雖然可行性報告書僅一家廠商提出，但有志參與開發的業者均可提投資計畫書，且相關投資計畫內容不限可行性報告設計內容進行，只要符合市府訂出須興建至少能容納3萬席的「蛋體」，及需有能容逾4千停車位的停車場等「基本門檻」即可，招商到4月27日截止，若有人提投資計畫書，預計在5月底、6月初進行甄審，目標今年底前簽約，若進行順利盼2031年前完工。

