新店金石堂6/21熄燈 學生祕密基地變時代的眼淚

金石堂書店新店店是全台第2老的門市，因租約到期將在6月熄燈，居民紛感不捨。該店陪伴當地人33載，已成為長輩平日的交流據點，也是學生放學後寫作業、聊天的祕密基地。

位於新北市新店區中正路的金石堂書店新店店近日在社團公告，因租約到期將在6月21日結束營運，感謝讀者陪伴走過33年的閱讀時光，他們在最後的日子也祭出優惠向大眾道謝。消息一出，網友不捨留言「時代的眼淚」、「從小到大去的書店要走入歷史了」。

記者今天傍晚前往店內觀察，放學時段許多學生成群湧入，也有不少民眾在閱讀區看書、做筆記，排隊結帳人潮也未曾斷過。

賴姓店長向記者表示，金石堂新店店已開業33年，是全台第二「長青」的門市，僅次於位在北市公館商圈約40年歷史的汀州店。

賴店長說，汀州店客群可能以遊客、學生為主，新店店則多為在地居民，平時很多長輩會把這裡當作交流地點，在這邊閱讀休憩。她常開玩笑說，「他們每天報到的時間比我上班還準時」。

賴店長補充，因附近有崇光高中、新店高中、五峰國中等多所學校，因此每逢放學時段就會有許多學生來此，這間店的文具用品比例也較高。

賴店長說，很多老客人是從小在這邊買書長大，現在已經成家立業，甚至帶著下一代過來。很多人看到要停業的消息時也向她表達不捨心情，「我們也很希望留下來服務大家」，但因公司整體營運考量，只能選擇結束。

毛姓、陳姓、蔣姓同學說，下課後常和朋友來這邊寫作業、買書及文具，店內有提供無線網路，寫完作業還可以去附近吃晚餐，非常方便。

毛同學說，雖然以後少了這個據點很不捨，和姊妹們還要另覓「祕密基地」，但同時也會期待未來會開什麼不一樣的店。

