    對日吃壽司、抗韓吞泡菜！彰基WBC直播派對火熱登場

    2026/03/04 16:45 記者張聰秋／彰化報導
    全台WBC直播活動遍地開花，連醫院也湊一腳，6日晚台灣對戰日本，彰基同步直播，現場準備壽司、披薩、炸雞等餐點與飲料，邀員工一起看球為台灣隊加油。（彰基提供）

    全台WBC直播活動遍地開花，連醫院也湊一腳，6日晚台灣對戰日本，彰基同步直播，現場準備壽司、披薩、炸雞等餐點與飲料，邀員工一起看球為台灣隊加油。（彰基提供）

    2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至18日在東京巨蛋登場，台灣隊分在C組，5日至8日將依序對戰澳洲、日本、捷克與南韓，全台各地掀起直播應援熱潮，就連醫學中心也加入同步直播之列，替台灣隊集氣。

    彰化基督教醫學中心與愛爾達電視合作舉辦WBC直播活動，由總院長陳穆寬號召員工一起為台灣隊加油，活動開放399個名額，短短不到4分鐘秒殺，顯示醫療人員看球熱情。陳穆寬說，員工平時24小時守護病患，希望透過集體看球紓壓，也凝聚團隊向心力。

    台灣隊在連續4天的賽事中，5日對澳洲、6日對日本、7日對捷克及8日對南韓，其中，6日與8日賽事為非上班時間，院方特別安排同步直播應援活動，讓員工一起燃起棒球魂。

    院方也準備多樣美食助陣，6日對戰日本提供壽司，8日迎戰南韓則準備泡菜，另有披薩、炸雞腿、水餃與飲料供應，讓球迷邊看球邊享用。8日當天還邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員曼容、波波與林可到場，炒熱現場氣氛。

    WBC預賽將在日本開打，8日上午台灣對戰南韓，彰基將用大螢幕直播，現場應援美食餐點，更邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員到場帶動氣氛。（彰基提供）

    WBC預賽將在日本開打，8日上午台灣對戰南韓，彰基將用大螢幕直播，現場應援美食餐點，更邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員到場帶動氣氛。（彰基提供）

    熱門推播