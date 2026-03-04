新北三重水岸重劃區通勤更便利 新巴士F304水岸線3月中上路

因應三重區水岸重劃區日益增加的通勤接駁需求，新北市交通局、三重區公所與地方民意研商後規劃「新巴士F304水岸線」接駁專車，並已完成發包程序，預計今年3月中上路；圖為示意圖。（圖由三重公所提供）

因應三重區水岸重劃區日益增加的通勤接駁需求，新北市交通局、三重區公所與地方民意研商後規劃「新巴士F304水岸線」接駁專車，並已完成發包程序，預計今年3月中上路。該路線採循環模式行駛，往返水岸重劃區與捷運三重站，每日提供16班次，停靠15處站點，補強重劃區大眾運輸「最後一哩路」缺口，提升居民通勤便利與生活品質。

三重公所指出，新巴士F304水岸線採取循環模式行駛，營運範圍覆蓋重劃區高密度住宅群與大眾運輸節點。路線規劃每日提供16個班次，首班車將於清晨6點30分由大有公園發車，以因應首波通勤族需求；晚間接駁則考量到加班族的返家時程；末班車將於晚上7點20分抵達捷運三重站，並於晚上8點5分從捷運站發出最後一趟回程班次。

請繼續往下閱讀...

三重公所表示，路線規劃停靠15處站點，包含起點大有公園、三蘆羽球館、二重綠地、水漾路二段與頂崁街口、水漾路一段與三陽路口，並以捷運三重站為核心轉乘節點。回程則經由成功一街、竹圍仔街、竹山寺、三重棒球場及新北大都會公園等地，最終回到大有公園。

三重公所說，為強化區域銜接提升重劃區交通接駁的便利與生活品質刻不容緩。有減少私人運具上路，且民眾在多雨季節，往返捷運站的過程較為不便，預計3月中啟用F304線專車接駁，將實質提升重劃區居民生活的便利性與舒適度。

新巴士F304水岸線停靠站點。（圖由三重公所提供）

新巴士F304水岸線時刻表。（圖由三重公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法